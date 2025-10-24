किसान दिवस में गन्ने के भुगतान, खाद और कमीशनखोरी पर किसानों ने अफसरों के सामने खोला दिल, फिर डीएम ने दे दिए ये निर्देश

डीएम अविनाश सिंह ने किसानों की समस्याएं सुनने के बाद संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि लंबित मामलों का निस्तारण तत्काल किया जाए और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जाए। साथ ही, किसानों को भरोसा दिलाया कि उनकी समस्याओं को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। किसान दिवस में पुलिस से जुड़ी समस्याओं को भी किसानों ने उठाया। उन्होंने कहा कि थानों और चौकियों में गरीब किसानों की सुनवाई नहीं होती। इस पर एसएसपी अनुराग आर्य ने तुरंत नोट लेकर समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया।