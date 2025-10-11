रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी की जमीन पर कब्जा, एसएसपी के आदेश पर सात के खिलाफ मुकदमा दर्ज

बरेली। सीबीगंज इलाके में एक रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी की जमीन पर धोखाधड़ी से कब्जा करने और बेचने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने मामले की शिकायत एसएसपी अनुराग आर्य से की। एसएसपी के आदेश के बाद इज्जतनगर पुलिस ने सात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।
सीबीगंज रेलवे कॉलोनी निवासी एहसानुल रहमान ने साल 2001 में एक खेत खरीदा था। उन्होंने जमीन का एक हिस्सा बेचते समय नौ फीट का रास्ता छोड़ा और 506 वर्गगज प्लॉट सैय्यद जहीर इकबाल को बेच दिया। जहीर ने आगे चलकर 200 वर्गगज जमीन कमरैन को बेची, और कमरैन ने उसमें से 100 वर्गगज रहीस खां को ट्रांसफर कर दी।
आरोप है कि रहीस खां ने अपनी जमीन में गलत सीमाएं दिखाते हुए 17 फीट चौड़ा रास्ता दर्शा दिया और इसका फायदा उठाकर एहसानुल रहमान की करीब 100 वर्गगज जमीन पर कब्जा कर लिया। जब रहीस ने पड़ोसी दीपक की जमीन में भी हाथ डालने की कोशिश की, तो मामला खुल गया।
एहसानुल के मुताबिक उन्होंने रहीस को कोई जमीन नहीं बेची थी। आरोप है कि रहीस खां, माया, कमरैन, खुशनैन, विजय प्रकाश सिंह उर्फ वीरू और असलम ने मिलकर फर्जीबाजी कर कब्जा किया और अब उनसे पांच लाख रुपये की रंगदारी भी मांग रहे हैं। पीड़ित की शिकायत पर एसएसपी अनुराग आर्य के आदेश पर इज्जतनगर थाने में सभी सातों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
