रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी की जमीन पर कब्जा, एसएसपी के आदेश पर सात के खिलाफ मुकदमा दर्ज

एहसानुल के मुताबिक उन्होंने रहीस को कोई जमीन नहीं बेची थी। आरोप है कि रहीस खां, माया, कमरैन, खुशनैन, विजय प्रकाश सिंह उर्फ वीरू और असलम ने मिलकर फर्जीबाजी कर कब्जा किया और अब उनसे पांच लाख रुपये की रंगदारी भी मांग रहे हैं। पीड़ित की शिकायत पर एसएसपी अनुराग आर्य के आदेश पर इज्जतनगर थाने में सभी सातों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।