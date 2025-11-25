एक प्लाट, चार रजिस्ट्री, करोड़ों का खेल! महिला सिपाही से हड़पे गए रुपये, एसएसपी ने गिरोह पर कसा शिकंजा

बरेली। जमीन के सौदे में कूटरचित दस्तावेज़ों के सहारे महिला सिपाही से ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दबंगों और भूमाफिया गिरोह ने ऐसी चाल चली कि महिला सिपाही की लाखों की जमा पूंजी पर ही डाका डाल दिया। मामला सैदपुर हकिन्स स्थित कृष्णा होम्स का है, जहां एक ही प्लाट को चार-चार बार बेचे जाने का खुलासा हुआ है।
संजरपुर निवासी सिपाही उर्मिला देवी ने बताया कि उन्होंने 31 जनवरी 2022 को प्लाट नंबर 18 खरीदा था और विधिवत रजिस्ट्री भी कराई थी। वे उसी दिन से प्लाट की वैधानिक कब्जेदार रहीं, लेकिन हाल ही में उन्हें पता चला कि जिस प्लाट की रजिस्ट्री उनके नाम है। उसे भूमाफिया शलभ शर्मा उर्फ शलभ पथिक और उसके गिरोह ने पहले ही कई लोगों को बेच रखा है। जांच में सामने आया कि शलभ शर्मा ने 2019 में यह प्लाट पहले रुवी डागौर को बेचा, कुछ महीनों बाद पल्लवी गौड़ के नाम रजिस्ट्री करा दी। फिर 2020 में पल्लवी ने यह जमीन रुचि उपाध्याय को बेच दिया और अंत में 2022 में रुचि ने वही प्लाट उर्मिला देवी को सौंप दिया। हर बार कूटरचित दस्तावेज़ तैयार कर सौदा पक्का किया गया।
महिला सिपाही के आपत्ति करने पर आरोपी शलभ शर्मा ने उन्हें समझौता स्टाम्प पर लिखकर दिया कि वह प्लाट की मौजूदा कीमत चुका देगा, लेकिन बाद में वह वादे से पलट गया। इधर पीड़िता को न पैसा मिला, न जमीन का कब्जा। उलटे, उसी विवादित प्लाट पर दूसरी पार्टी ने निर्माण कार्य तेज़ी से शुरू कर दिया है। उर्मिला देवी का कहना है तय हुआ था कि पहले मेरे सारे रुपये दिए जाएंगे, फिर ही निर्माण होगा। लेकिन अब न रुपये मिल रहे हैं, न कब्जा और निर्माण लगातार जारी है।
पीड़िता ने एसएसपी अनुराग आर्य को दिए शिकायती पत्र में आरोप लगाया है कि भूमाफिया गिरोह राजनीतिक संरक्षण में सक्रिय है और कभी भी उनके परिवार को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। महिला सिपाही ने प्लाट पर निर्माण रुकवाने और पूरे गिरोह के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। एसएसपी के आदेश के बाद इज्जतनगर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरु कर दी है।
बड़ी खबरेंView All
बरेली
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग