एक प्लाट, चार रजिस्ट्री, करोड़ों का खेल! महिला सिपाही से हड़पे गए रुपये, एसएसपी ने गिरोह पर कसा शिकंजा

संजरपुर निवासी सिपाही उर्मिला देवी ने बताया कि उन्होंने 31 जनवरी 2022 को प्लाट नंबर 18 खरीदा था और विधिवत रजिस्ट्री भी कराई थी। वे उसी दिन से प्लाट की वैधानिक कब्जेदार रहीं, लेकिन हाल ही में उन्हें पता चला कि जिस प्लाट की रजिस्ट्री उनके नाम है। उसे भूमाफिया शलभ शर्मा उर्फ शलभ पथिक और उसके गिरोह ने पहले ही कई लोगों को बेच रखा है। जांच में सामने आया कि शलभ शर्मा ने 2019 में यह प्लाट पहले रुवी डागौर को बेचा, कुछ महीनों बाद पल्लवी गौड़ के नाम रजिस्ट्री करा दी। फिर 2020 में पल्लवी ने यह जमीन रुचि उपाध्याय को बेच दिया और अंत में 2022 में रुचि ने वही प्लाट उर्मिला देवी को सौंप दिया। हर बार कूटरचित दस्तावेज़ तैयार कर सौदा पक्का किया गया।