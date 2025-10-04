ऑपरेशन तौकीर: मौलाना के खास आरोपी नदीम खां की चार दुकानों पर बीडीए ने लगाई सील, जाने मामला

बरेली। नौमहला मस्जिद क्षेत्र में शनिवार दोपहर करीब साढ़े तीन बजे बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) की टीम ने मौलाना तौकीर के करीबी और बरेली हिंसा के मुख्य आरोपी नदीम खां की चार दुकानों को अचानक अवैध घोषित कर सील कर दिया। इस कार्रवाई ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया।
सूत्रों के अनुसार, दुकानों में से दो पर दुकानदार आमिर और साहिन मौजूद थे, जबकि अन्य दो दुकानें बंद थीं। बीडीए की टीम ने किसी को भी अपने सामान को बाहर निकालने की अनुमति नहीं दी। दुकानदारों का कहना है कि उन्हें पहले से कोई सूचना नहीं दी गई थी और यह कार्रवाई उनके लिए पूरी तरह अप्रत्याशित थी।
बीडीए की टीम ने दुकानों के अवैध होने के सबूत मांगे, लेकिन दुकानदारों ने इसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने बताया कि वे अंजुमन कमेटी के माध्यम से बीडीए में जाकर सभी साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे और अपने दुकानों को पुनः खोलने की कोशिश करेंगे।
आरोपी नदीम खां इस समय जेल में बंद है और उसके खिलाफ बरेली हिंसा समेत कई गंभीर मामले दर्ज हैं। प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई कानून के दायरे में की गई है और अवैध निर्माण और गतिविधियों पर किसी भी तरह की शिथिलता नहीं बरती जाएगी।
