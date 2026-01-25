कैफे में घुसकर संगठन के कार्यकर्ताओं का हंगामा, युवक-युवती से मारपीट, जान बचाने को खिड़की से कूदे दोनों, 8 पर एफआईआर

पीड़ित युवक की तहरीर पर पुलिस ने प्रवेश, सोनू और हर्षित समेत चार-पांच अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। कांट थाना प्रभारी राकेश मौर्या ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और मामले की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर आगे की सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैफे में दिनदहाड़े हुई इस घटना ने क्षेत्र की कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लोगों में आक्रोश है और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है।