दोस्ती के जाल में फंसा फार्मासिस्ट… ब्रेनवॉश कर कराया धर्म परिवर्तन, फिर मुंबई ले जाकर खुलवाए 14 बैंक खाते, अब हुआ ये

बरेली। विशारतगंज क्षेत्र में धर्म परिवर्तन और साइबर फ्रॉड का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। वार्ड नंबर 7 निवासी फार्मासिस्ट अम्बरीष गोस्वामी ने आरोप लगाया है कि मेडिकल शॉप पर आने वाले एक युवक ने दोस्ती के नाम पर उसे अपने जाल में फंसाया, फिर धीरे-धीरे ब्रेनवॉश कर धर्म परिवर्तन कराया। इतना ही नहीं, उसे मुंबई ले जाकर उसके नाम पर 14 बैंक खाते खुलवाए गए और साइबर फ्रॉड में फंसा दिया गया। पीड़ित अब एसएसपी अनुराग आर्य से न्याय की गुहार लगाई है।