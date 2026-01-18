PILIBHIT NEWS: शारदा नदी में नहाने गए दो बच्चों समेत तीनों की डूबकर मौत, घाट पर मचा कोहराम

सुमित और सौरभ रविवार दोपहर के समय नहाने के लिए धनाराघाट गए थे। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि किशोर कुछ समय पहले चेनेराइजेशन कार्य के दौरान खोदे गए गहरे गड्ढे में चले गए। नदी की गहराई अधिक होने के कारण वे डूब गए। घटनास्थल पर मौजूद लोग तुरंत मदद के लिए दौड़े, लेकिन गहरे पानी और तेज बहाव के कारण किशोरों को तुरंत बाहर नहीं निकाला जा सका।