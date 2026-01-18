18 जनवरी 2026,

रविवार

बरेली

PILIBHIT NEWS: शारदा नदी में नहाने गए दो बच्चों समेत तीनों की डूबकर मौत, घाट पर मचा कोहराम

पूरनपुर क्षेत्र के धनाराघाट पर रविवार को मौनी अमावस्या के अवसर पर शारदा नदी में नहाने गए दो बच्चों समेत तीन लोगों की डूबने से मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शवों को निकाल लिया गया है।

बरेली

image

Avanish Pandey

Jan 18, 2026

पीलीभीत। पूरनपुर क्षेत्र के धनाराघाट पर रविवार को मौनी अमावस्या के अवसर पर शारदा नदी में नहाने गए दो बच्चों समेत तीन लोगों की डूबने से मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शवों को निकाल लिया गया है।

थाना क्षेत्र के गांव चंदिया हजारा के 14 वर्षीय सुमित और 15 वर्षीय सौरभ को डूबता देख केशव प्रसाद ने उन्हें बचाने के लिए नदी में छलांग लगाई, लेकिन वह भी डूब गए। घटना के बाद घाट पर हड़कंप मच गया और स्थानीय लोग दहशत में आ गए।

नदी में गहरे गड्ढे में डूबे किशोर

सुमित और सौरभ रविवार दोपहर के समय नहाने के लिए धनाराघाट गए थे। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि किशोर कुछ समय पहले चेनेराइजेशन कार्य के दौरान खोदे गए गहरे गड्ढे में चले गए। नदी की गहराई अधिक होने के कारण वे डूब गए। घटनास्थल पर मौजूद लोग तुरंत मदद के लिए दौड़े, लेकिन गहरे पानी और तेज बहाव के कारण किशोरों को तुरंत बाहर नहीं निकाला जा सका।

नायक बने केशव, लेकिन नहीं बचा सके जान

किशोरों को डूबता देख घाट पर मौजूद केशव प्रसाद ने उन्हें बचाने के लिए नदी में कूद लगा दी। हालांकि, प्रयास के बावजूद वह किशोरों को सुरक्षित नहीं निकाल पाए और खुद भी गहरे पानी में डूब गए। घटना के दौरान घाट पर मौजूद ग्रामीण चीख-पुकार करने लगे। कई लोग मदद के लिए दौड़े, लेकिन पानी की तेज धारा ने स्थिति और भी भयावह बना दी।

गोताखोरों और पुलिस ने शव बरामद किए

स्थानीय गोताखोरों की मदद से तीनों के शव निकाल लिए गए। सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने मृतकों के परिजनों को समझाकर शांत कराया और घटना की विस्तृत जानकारी जुटाई। मृतकों के परिवार में मातम का माहौल है और गांव के लोग इस हादसे से स्तब्ध हैं।

PILIBHIT NEWS: शारदा नदी में नहाने गए दो बच्चों समेत तीनों की डूबकर मौत, घाट पर मचा कोहराम

