शिवालयों में बेल–कनेर का वृक्षारोपण, आईएमए में हरेला महोत्सव में डॉ. विकास वर्मा समेत कई समाजसेवी सम्मानित

वृक्षारोपण अभियान से जुड़े कार्यकर्ताओं ने बताया कि वे पिछले 25 वर्षों से बरेली और आसपास में वृक्षारोपण कर रहे हैं। उनका मानना है कि फलदार वृक्ष पर्याप्त लगाए जा चुके हैं, मगर बेल वृक्षों की संख्या कम है, जबकि बेलपत्र की सालभर पूजा में मांग बनी रहती है। धार्मिक महत्व के साथ-साथ बेल फल औषधीय गुणों से भी भरपूर है। इस वर्ष 600 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। भगवान शिव को प्रिय पीला कनेर भी इस बार विशेष रूप से लगाया जा रहा है। इसका कारण यह है कि एक पेड़ पर सैकड़ों फूल खिलते हैं और पूजा-अर्चना में इनका नियमित उपयोग होता है।