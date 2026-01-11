11 जनवरी 2026,

बरेली पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, दिवंगत विधायक को दी श्रद्धांजलि, झारखंड के राज्यपाल समेत कई दिग्गज नेता रहे मौजूद

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी रविवार को बरेली पहुंचे, जहां उन्होंने दिवंगत विधायक डॉ. श्याम बिहारी लाल की श्रद्धांजलि सभा में शिरकत कर उन्हें नमन किया। इस दौरान झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार, कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे, जबकि कार्यक्रम में बदलाव के चलते पंकज चौधरी श्रद्धांजलि के बाद सीधे लखनऊ रवाना हो गए।

Avanish Pandey

Jan 11, 2026

बरेली। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी रविवार को बरेली पहुंचे। रामपुर से सड़क मार्ग के जरिए आते समय झुमका तिराहे पर वन मंत्री डॉ. अरुण कुमार, भाजपा महानगर अध्यक्ष अधीर सक्सेना समेत पार्टी पदाधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया।

स्वागत के बाद पंकज चौधरी काफिले के साथ फरीदपुर रोड स्थित सत्संग भवन पहुंचे, जहां उन्होंने दिवंगत विधायक डॉ. श्याम बिहारी लाल की श्रद्धांजलि सभा में शिरकत की। उन्होंने दिवंगत विधायक के पुत्र से मुलाकात कर शोक संवेदना जताई और परिवार को ढांढस बंधाया। इस दौरान झारखंड राज्यपाल संतोष गंगवार और कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना भी मौजूद रहे।

अचानक बदला कार्यक्रम

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का बरेली में आयकर विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक और सर्किट हाउस में ठहराव का कार्यक्रम तय था, लेकिन ऐन वक्त पर उनके दौरे में बदलाव हो गया। रामपुर से सीधे बरेली पहुंचने के बाद वे झुमका तिराहे से फरीदपुर रवाना हो गए और श्रद्धांजलि सभा के बाद लखनऊ के लिए निकल गए।

श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे दिग्गज नेता

दिवंगत विधायक डॉ. श्याम बिहारी लाल की श्रद्धांजलि सभा में प्रदेश और देश स्तर के कई दिग्गज नेता शामिल हुए। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार और उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना सभा में पहुंचे और दिवंगत नेता को श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस दौरान भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। स्थानीय लोगों की भी भारी भीड़ उमड़ी और सभी ने दिवंगत विधायक के प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की।

शाहजहांपुर में कार्यकर्ताओं से मिले, सपा के पीडीए पर साधा निशाना

इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा पहले जनता को यह बताए कि पीडीए का मतलब क्या है। कभी पी, कभी डी और कभी ए का मतलब बदला जाता है। भाजपा सर्व समाज की पार्टी है और सभी वर्गों को साथ लेकर चलती है। बरेली से लखनऊ जाते समय पंकज चौधरी रविवार दोपहर शाहजहांपुर पहुंचे, जहां सांसद अरुण सागर के आवास पर उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस मौके पर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, एमएलसी सुधीर गुप्ता समेत अन्य जनप्रतिनिधियों ने उन्हें बुके भेंट कर स्वागत किया।

Updated on:

11 Jan 2026 05:10 pm

Published on:

11 Jan 2026 05:09 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / बरेली पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, दिवंगत विधायक को दी श्रद्धांजलि, झारखंड के राज्यपाल समेत कई दिग्गज नेता रहे मौजूद

