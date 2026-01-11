बरेली पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, दिवंगत विधायक को दी श्रद्धांजलि, झारखंड के राज्यपाल समेत कई दिग्गज नेता रहे मौजूद

इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा पहले जनता को यह बताए कि पीडीए का मतलब क्या है। कभी पी, कभी डी और कभी ए का मतलब बदला जाता है। भाजपा सर्व समाज की पार्टी है और सभी वर्गों को साथ लेकर चलती है। बरेली से लखनऊ जाते समय पंकज चौधरी रविवार दोपहर शाहजहांपुर पहुंचे, जहां सांसद अरुण सागर के आवास पर उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस मौके पर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, एमएलसी सुधीर गुप्ता समेत अन्य जनप्रतिनिधियों ने उन्हें बुके भेंट कर स्वागत किया।