450 करोड़ के बरेली-पीलीभीत-सितारगंज हाईवे निर्माण ने पकड़ी रफ्तार, जुलाई तक शुरू होगा आवागमन, आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा मार्ग

भूमि मिलने के बाद भी वन विभाग की एनओसी और पेड़ों के कटान में देरी हुई। कटे जाने वाले पेड़ों के बदले चार गुना पौधरोपण के लिए बजट और जमीन उपलब्ध कराने के बाद महीनों बाद जाकर पेड़ों की कटाई संभव हो सकी। इसके बाद निर्माण कार्य में तेजी लाई गई। हाईवे को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है ताकि वाहन चालकों को किसी तरह की परेशानी न हो। जगह-जगह डिजिटल डिस्प्ले और संकेतक लगाए जाएंगे। प्रमुख स्थानों पर कैमरे भी लगाए जा रहे हैं, जिससे दुर्घटनाओं के कारणों का विश्लेषण किया जा सके।