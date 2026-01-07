खेतों में ज़हर, मिट्टी में मौत, धान-गेहूं नहीं, उग रही है तबाही, नाइट्रोजन खत्म, उखड़ रहीं सांसें, तो क्या बंजर हो जाएगी ज़मीन

संयुक्त कृषि निदेशक दुर्विजय सिंह ने माना कि खेतों की उर्वरा शक्ति में गिरावट गंभीर चिंता का विषय है। इससे खेती की लागत बढ़ रही है और किसान रासायनिक खाद पर और निर्भर हो रहे हैं। उन्होंने किसानों को चेताया कि फसल चक्र अपनाना अब विकल्प नहीं, मजबूरी है। ढैंचा और सनई जैसी हरी खाद उगाकर खेत में जोताई करने, गोबर की खाद का अधिक से अधिक उपयोग करने और मृदा परीक्षण कार्ड के आधार पर ही उर्वरक डालने की सलाह दी गई है।