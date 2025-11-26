Patrika LogoSwitch to English

जिलेभर में पुलिस का सर्च ऑपरेशन: बांग्लादेशी- रोहिंग्या घुसपैठियों, खानाबदोशों के डेरे खंगाले जाएंगे, पकड़े तो होगी जेल

जिले में अवैध गतिविधियों और बाहरी घुसपैठियों की बढ़ती हलचल ने पुलिस-प्रशासन को सतर्क कर दिया है। लगातार मिल रहे इनपुट और संदिग्ध लोगों की भनक के बाद अब बरेली पुलिस ने जिलेभर में बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। एसएसपी अनुराग आर्य ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जिले की सीमा में किसी भी कीमत पर अवैध विदेशी घुसपैठियों को पनपने नहीं दिया जाएगा।

बरेली

image

Avanish Pandey

Nov 26, 2025

बरेली। जिले में अवैध गतिविधियों और बाहरी घुसपैठियों की बढ़ती हलचल ने पुलिस-प्रशासन को सतर्क कर दिया है। लगातार मिल रहे इनपुट और संदिग्ध लोगों की भनक के बाद अब बरेली पुलिस ने जिलेभर में बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। एसएसपी अनुराग आर्य ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जिले की सीमा में किसी भी कीमत पर अवैध विदेशी घुसपैठियों को पनपने नहीं दिया जाएगा।

हर थाना अलर्ट मोड में, झोपड़पट्टियों और अस्थायी डेरों में पुलिस की दस्तक

एसएसपी के आदेश के साथ ही हर थाना फील्ड में उतर गया है। थानों को निर्देश दिए गए हैं कि अपने-अपने क्षेत्र में खानाबदोश समुदायों के डेरे, झोपड़पट्टियाँ, अस्थायी झोपड़ियाँ, नए किरायेदार, बाहर से आकर बसने वाले व्यक्ति सभी का डोर-टू-डोर सत्यापन किया जाए। सूत्रों के मुताबिक कई इलाकों से लंबे समय से फर्जी पहचान-पत्रों के जरिए रह रहे संदिग्ध व्यक्तियों की सूचना मिल रही थी। ऐसे स्थानों की अब पुलिस विशेष निगरानी करेगी।

फर्जी दस्तावेज मिले तो नहीं चलेगी कोई सफाई, सीधी FIR, सीधा जेल

पुलिस ने बेहद साफ निर्देश जारी किए हैं यदि सत्यापन के दौरान किसी व्यक्ति के पास फर्जी आधार, फर्जी वोटर आईडी, संदिग्ध रजिस्ट्रेशन, या अन्य कोई नकली दस्तावेज मिलता है, तो मौके पर ही उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी की जाएगी। जो लोग बिना किसी पहचान के जिले में रह रहे पाए जाएंगे, उन्हें डिपोर्टेशन प्रक्रिया में भेजा जाएगा।

सर्दियां आते ही ठिकाना बदलने वाले अपराधी भी पुलिस की हिट-लिस्ट में

पुलिस का कहना है कि हर साल ठंड के मौसम में कई अपराधी अपना जिला बदलकर झोपड़ियों या अस्थायी डेरों में छिप जाते हैं। इस बार ऐसे फरार अपराधियों, वारंटियों और गंभीर मामलों में वांछित लोगों की एक विशेष सूची तैयार की गई है, जिनकी तलाश में पुलिस टीमें लगातार दबिश देंगी।

पिछला अभियान सफल, नया ऑपरेशन और ज्यादा सख्त

मई–जून में भी पुलिस ने 15 दिन का अभियान चलाया था, जिसमें कई फर्जी दस्तावेज बरामद हुए थे और कई लोग हिरासत में लिए गए थे। अब एक बार फिर अभियान को बड़े स्तर पर चलाया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि इस बार ऑपरेशन कहीं ज्यादा बड़ा, तेज और पूरी तरह आक्रामक होगा।

एसएसपी अनुराग आर्य का दो टूक बयान

एसएसपी ने कहा जिले में अवैध विदेशी नागरिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई तय है। फर्जी कागज़ बनाने वालों और उन्हें आश्रय देने वालों को भी नहीं छोड़ा जाएगा। जो निर्दोष हैं, उन्हें परेशान नहीं किया जाएगा, लेकिन दोषी चाहे जो हों कार्रवाई से नहीं बचेंगे।

