जिलेभर में पुलिस का सर्च ऑपरेशन: बांग्लादेशी- रोहिंग्या घुसपैठियों, खानाबदोशों के डेरे खंगाले जाएंगे, पकड़े तो होगी जेल

एसएसपी के आदेश के साथ ही हर थाना फील्ड में उतर गया है। थानों को निर्देश दिए गए हैं कि अपने-अपने क्षेत्र में खानाबदोश समुदायों के डेरे, झोपड़पट्टियाँ, अस्थायी झोपड़ियाँ, नए किरायेदार, बाहर से आकर बसने वाले व्यक्ति सभी का डोर-टू-डोर सत्यापन किया जाए। सूत्रों के मुताबिक कई इलाकों से लंबे समय से फर्जी पहचान-पत्रों के जरिए रह रहे संदिग्ध व्यक्तियों की सूचना मिल रही थी। ऐसे स्थानों की अब पुलिस विशेष निगरानी करेगी।