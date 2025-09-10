Patrika LogoSwitch to English

दुष्कर्म के आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़, दोनों के पैरों में लगी गोली, तमंचे-कार समेत गिरफ्तार

आंवला में दुष्कर्म के आरोपियों को पकड़ने गई पुलिस टीम से मंगलवार रात मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी फायरिंग में दोनों आरोपी शानू और आरिफ के पैर में गोली लग गई। घायल हालत में दोनों को गिरफ्तार कर अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने मौके से दो तमंचे, कारतूस, मोबाइल फोन और घटना में इस्तेमाल की गई वैगनआर कार बरामद की है।

बरेली

Avanish Pandey

Sep 10, 2025

बरेली। आंवला में दुष्कर्म के आरोपियों को पकड़ने गई पुलिस टीम से मंगलवार रात मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी फायरिंग में दोनों आरोपी शानू और आरिफ के पैर में गोली लग गई। घायल हालत में दोनों को गिरफ्तार कर अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने मौके से दो तमंचे, कारतूस, मोबाइल फोन और घटना में इस्तेमाल की गई वैगनआर कार बरामद की है।

मामला बदायूं की रहने वाली एक महिला से जुड़ा है। महिला का आरोप है कि उसकी इंस्टाग्राम पर शानू नाम के युवक से दोस्ती हुई थी। शानू ने खुद को ‘शनि’ बताकर बिरादरी का बताया और भरोसा जीत लिया। मंगलवार को जब महिला मनौना धाम घूमने गई तो शानू अपने साथी आरिफ के साथ वैगनआर में पहुंचा और उसे कार में बैठाकर बिसौली रोड ले गया। आरोप है कि दोनों ने कार में उसके साथ दुष्कर्म किया।

पीड़िता की तहरीर पर आंवला थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी साउथ अंशिका वर्मा, सीओ आंवला और थाना प्रभारी ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम बनाई।

रात में पुलिस को खबर मिली कि आरोपी वैगनआर समेत रेवती मोड़ से भागने की फिराक में हैं। पुलिस ने घेराबंदी की तो दोनों ने फायर झोंक दिया। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें शानू के दोनों पैर और आरिफ के दाहिने पैर में गोली लगी।

दोनों को पकड़कर पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। इंस्पेक्टर आंवला ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और आगे की कार्रवाई की जाएगी।

