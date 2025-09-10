दुष्कर्म के आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़, दोनों के पैरों में लगी गोली, तमंचे-कार समेत गिरफ्तार

मामला बदायूं की रहने वाली एक महिला से जुड़ा है। महिला का आरोप है कि उसकी इंस्टाग्राम पर शानू नाम के युवक से दोस्ती हुई थी। शानू ने खुद को ‘शनि’ बताकर बिरादरी का बताया और भरोसा जीत लिया। मंगलवार को जब महिला मनौना धाम घूमने गई तो शानू अपने साथी आरिफ के साथ वैगनआर में पहुंचा और उसे कार में बैठाकर बिसौली रोड ले गया। आरोप है कि दोनों ने कार में उसके साथ दुष्कर्म किया।