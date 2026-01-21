डिप्टी सीएम हादसे के बाद नगर निगम पर गिरी गाज, 11 कर्मचारियों से जवाब-तलब, अब होगी ये कार्रवाई

घटना के दूसरे ही दिन नगर निगम की टीमें सड़क पर उतर आईं। पीलीभीत रोड पर अभियान चलाकर 17 गायों को पकड़कर गोशाला भेजा गया। रविवार को बदायूं रोड पर 30 गायें पकड़ी गईं। अन्य इलाकों में भी अभियान जारी है और अब तक 60 से अधिक गायें पकड़ी जा चुकी हैं। नगर निगम ने साफ किया है कि गोवंश को पकड़ने के बाद दोबारा सड़कों पर छोड़ने वालों पर सख्ती बरती जाएगी। एक गाय को पकड़ने के बाद छुड़ाने पर 1500 रुपये का जुर्माना लगाया जा रहा है। नगर निगम का कहना है कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।