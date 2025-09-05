सवारी बनकर बैठा पुलिसकर्मी का बेटा, सरन अस्पताल के पास से टेंपो लेकर फरार, मुकदमा दर्ज

बरेली। रेलवे जंक्शन से सवारी बनकर बैठा एक युवक अचानक टेंपो लेकर फरार हो गया। काफी खोजबीन की, लेकिन जब गाड़ी का कुछ पता नहीं चला तो पुलिस में तहरीर दी। चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपी युवक राजकुमार, सुभाष नगर निवासी और पूर्व पुलिसकर्मी का बेटा निकला। शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
बिथरी में भिंडोलिया निवासी दोनों पैरों से दिव्यांग मिराज बेग ने बताया कि उसने एक ऑटो (UP25FT1819) खरीदा था, जिसे उसका भाई चलाता है। 29 अगस्त को सुबह रेलवे जंक्शन पर सवारी छोड़ने गया तो वहां राजकुमार नाम का युवक मिला, जो खुद भी ऑटो चलाता है और पहले से परिचित है। उसने घर छोड़ने की बात कही। जैसे ही ऑटो सरन अस्पताल के पास पहुंचा, मिराज पेशाब के लिए रुका और ऑटो से उतर गया। इसी बीच राजकुमार ने मौका पाकर ऑटो स्टार्ट किया और फरार हो गया।
मिराज बेग ने बताया कि उसने राजकुमार को काफी तलाशा और यहां तक कि उसके घर भी गया, लेकिन वह नहीं मिला। बाद में थाने में तहरीर दी, मगर कार्रवाई न होने पर उसने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई।
पीड़ित ने आरोप लगाया कि राजकुमार के पिता पुलिस लाइन बरेली में तैनात रहे हैं और मूल रूप से शेखपुर, बदायूँ के रहने वाले हैं। इस वजह से कार्रवाई में ढिलाई बरती जा रही है। कोतवाली पुलिस ने तहरीर के आधार पर ऑटो चोरी का मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब आरोपी की तलाश की जा रही है।