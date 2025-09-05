सवारी बनकर बैठा पुलिसकर्मी का बेटा, सरन अस्पताल के पास से टेंपो लेकर फरार, मुकदमा दर्ज

बिथरी में भिंडोलिया निवासी दोनों पैरों से दिव्यांग मिराज बेग ने बताया कि उसने एक ऑटो (UP25FT1819) खरीदा था, जिसे उसका भाई चलाता है। 29 अगस्त को सुबह रेलवे जंक्शन पर सवारी छोड़ने गया तो वहां राजकुमार नाम का युवक मिला, जो खुद भी ऑटो चलाता है और पहले से परिचित है। उसने घर छोड़ने की बात कही। जैसे ही ऑटो सरन अस्पताल के पास पहुंचा, मिराज पेशाब के लिए रुका और ऑटो से उतर गया। इसी बीच राजकुमार ने मौका पाकर ऑटो स्टार्ट किया और फरार हो गया।