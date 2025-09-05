Patrika LogoSwitch to English

बरेली

सवारी बनकर बैठा पुलिसकर्मी का बेटा, सरन अस्पताल के पास से टेंपो लेकर फरार, मुकदमा दर्ज

रेलवे जंक्शन से सवारी बनकर बैठा एक युवक अचानक टेंपो लेकर फरार हो गया। काफी खोजबीन की, लेकिन जब गाड़ी का कुछ पता नहीं चला तो पुलिस में तहरीर दी।

बरेली

Avanish Pandey

Sep 05, 2025

सवारी बनकर बैठा पुलिसकर्मी का बेटा, सरन अस्पताल के पास से टेंपो लेकर फरार

बरेली। रेलवे जंक्शन से सवारी बनकर बैठा एक युवक अचानक टेंपो लेकर फरार हो गया। काफी खोजबीन की, लेकिन जब गाड़ी का कुछ पता नहीं चला तो पुलिस में तहरीर दी। चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपी युवक राजकुमार, सुभाष नगर निवासी और पूर्व पुलिसकर्मी का बेटा निकला। शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पीड़ित की तहरीर से खुलासा

बिथरी में भिंडोलिया निवासी दोनों पैरों से दिव्यांग मिराज बेग ने बताया कि उसने एक ऑटो (UP25FT1819) खरीदा था, जिसे उसका भाई चलाता है। 29 अगस्त को सुबह रेलवे जंक्शन पर सवारी छोड़ने गया तो वहां राजकुमार नाम का युवक मिला, जो खुद भी ऑटो चलाता है और पहले से परिचित है। उसने घर छोड़ने की बात कही। जैसे ही ऑटो सरन अस्पताल के पास पहुंचा, मिराज पेशाब के लिए रुका और ऑटो से उतर गया। इसी बीच राजकुमार ने मौका पाकर ऑटो स्टार्ट किया और फरार हो गया।

आरोपी के घर गया, नहीं मिला

मिराज बेग ने बताया कि उसने राजकुमार को काफी तलाशा और यहां तक कि उसके घर भी गया, लेकिन वह नहीं मिला। बाद में थाने में तहरीर दी, मगर कार्रवाई न होने पर उसने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई।

पुलिसकर्मी का बेटा निकला आरोपी

पीड़ित ने आरोप लगाया कि राजकुमार के पिता पुलिस लाइन बरेली में तैनात रहे हैं और मूल रूप से शेखपुर, बदायूँ के रहने वाले हैं। इस वजह से कार्रवाई में ढिलाई बरती जा रही है। कोतवाली पुलिस ने तहरीर के आधार पर ऑटो चोरी का मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब आरोपी की तलाश की जा रही है।

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / सवारी बनकर बैठा पुलिसकर्मी का बेटा, सरन अस्पताल के पास से टेंपो लेकर फरार, मुकदमा दर्ज

