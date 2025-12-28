दिनदहाड़े हुई लूट को प्रेमनगर पुलिस ने बनाया छिनैती, धाराओं की मिनिमाइजेशन की जांच में फंसे इंस्पेक्टर

राजेंद्रनगर स्थित पीडब्ल्यूडी आवास विकास कॉलोनी में रहने वाली रेनू वाला पीलीभीत में साइकोलॉजिस्ट हैं। 22 दिसंबर को दोपहर करीब एक बजे घर में अकेली थीं। तभी ई-रिक्शा से आया एक बदमाश खुद को पीडब्ल्यूडी का मेंटेनेंस कर्मचारी बताकर घर में घुस गया। आरोपी ने रेनू से हाथापाई की और मोबाइल लूटकर फरार हो गया। पीड़िता द्वारा तत्काल तहरीर देने के बावजूद, इंस्पेक्टर प्रेमनगर राजबली ने चार दिन बाद रिपोर्ट दर्ज की और लूट को छिनैती की धारा में दर्शाया।