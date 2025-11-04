गौवंश को ठंड से बचाने की तैयारी, गले में डाली जाएंगी रेडियम पट्टी और गौशालाओं में होगी शिफ्टिंग

डीएम ने बैठक में कहा कि आने वाले दिनों में ठंड और कोहरे के साथ सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ सकता है, इसलिए सभी गौवंशों के गले में रेडियम पट्टी लगाना अनिवार्य किया जाए। बताया गया कि 1840 रेडियम पट्टियाँ जेम पोर्टल के माध्यम से खरीदी गई हैं और इन्हें धीरे-धीरे गौवंशों पर लगाया जा रहा है। डीएम ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल्द ही सभी गौवंशों को गौशालाओं में शिफ्ट किया जाए। इसके लिए ठंड और बारिश से बचाव के उपाय किए जाएं, जैसे फर्स पर बिछावन, पानी की उपलब्धता, दवा और पशु चिकित्सकों की सतत निगरानी।