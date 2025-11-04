Patrika LogoSwitch to English

गौवंश को ठंड से बचाने की तैयारी, गले में डाली जाएंगी रेडियम पट्टी और गौशालाओं में होगी शिफ्टिंग

ठंड के बढ़ते ही प्रशासन ने गौवंशों की सुरक्षा को लेकर तैयारियों की गति तेज कर दी है। डीएम अविनाश सिंह की अध्यक्षता में जिला स्तरीय अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं समीक्षा समिति की मासिक बैठक मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई।

बरेली

image

Avanish Pandey

Nov 04, 2025

बरेली। ठंड के बढ़ते ही प्रशासन ने गौवंशों की सुरक्षा को लेकर तैयारियों की गति तेज कर दी है। डीएम अविनाश सिंह की अध्यक्षता में जिला स्तरीय अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं समीक्षा समिति की मासिक बैठक मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। जिसमें आगामी ठंड और कोहरे को ध्यान में रखते हुए गौवंशों की सुरक्षा, गौशालाओं का निर्माण और निर्माणाधीन गौशालाओं के हैंडओवर पर चर्चा की गई।

डीएम ने बैठक में कहा कि आने वाले दिनों में ठंड और कोहरे के साथ सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ सकता है, इसलिए सभी गौवंशों के गले में रेडियम पट्टी लगाना अनिवार्य किया जाए। बताया गया कि 1840 रेडियम पट्टियाँ जेम पोर्टल के माध्यम से खरीदी गई हैं और इन्हें धीरे-धीरे गौवंशों पर लगाया जा रहा है। डीएम ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल्द ही सभी गौवंशों को गौशालाओं में शिफ्ट किया जाए। इसके लिए ठंड और बारिश से बचाव के उपाय किए जाएं, जैसे फर्स पर बिछावन, पानी की उपलब्धता, दवा और पशु चिकित्सकों की सतत निगरानी।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि जिन मार्गों और हाइवे पर गौवंश अधिक संख्या में रहते हैं, उनका चिन्हांकन किया जाए और उन क्षेत्रों के पास नई गौशालाओं के निर्माण के प्रस्ताव भेजे जाएं। जो गौशालाएं बन चुकी हैं, उनकी गुणवत्ता जांच के बाद हैंडओवर की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके अलावा जिलाधिकारी ने चारागाह भूमि के चिन्हांकन और बोर्ड लगाने के निर्देश दिए, ताकि स्थानीय लोगों को स्पष्ट जानकारी रहे कि यह भूमि चारागाह के लिए सुरक्षित है। गौशालाओं तक जाने वाले मार्गों की मरम्मत और उन्हें दुरुस्त करने के निर्देश भी बैठक में दिए गए।

बैठक में यह भी कहा गया कि गौशालाओं के गोबर की बिक्री से प्राप्त राशि का उपयोग पराली खरीद में किया जाए, जिससे गौवंश के लिए और सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। बैठक में सीडीओ देवयानी, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, परियोजना निदेशक डीआरडीए, डीसी मनरेगा, जिला पंचायत राज अधिकारी, क्षेत्रीय वनाधिकारी, समस्त पशु चिकित्साधिकारी, उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, खंड विकास अधिकारी, पशु चिकित्सा कल्याण अधिकारी नगर निगम और अधिसासी अधिकारी उपस्थित रहे।

Updated on:

04 Nov 2025 10:09 pm

Published on:

04 Nov 2025 10:08 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / गौवंश को ठंड से बचाने की तैयारी, गले में डाली जाएंगी रेडियम पट्टी और गौशालाओं में होगी शिफ्टिंग

