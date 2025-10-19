मीरगंज में युवक की बेरहमी से हत्या, ट्रैक्टर की पटिया के पीट–पीटकर उतारा मौत के घाट, गांव में तनाव

बरेली। मीरगंज इलाके के कुतकपुर गांव में शनिवार रात गाली-गलौज का विरोध करना एक युवक को जानलेवा साबित हुआ। आरोप है कि दबंगों ने युवक पर ट्रैक्टर की पटिया से हमला कर उसकी मौके पर ही हत्या कर दी।
जानकारी के मुताबिक, गांव के रहने वाले 30 वर्षीय रामभरोसे शनिवार रात काम से लौटे तो घर के बाहर कुछ युवक गाली-गलौज कर रहे थे। उन्होंने विरोध किया तो दबंग भड़क गए और ट्रैक्टर की पटिया से रामभरोसे पर टूट पड़े। सिर पर गंभीर चोट लगने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई।
शोर सुनकर परिजन दौड़े, लेकिन तब तक हमलावर फरार हो चुके थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
मृतक के भाई चंद्रप्रकाश ने बताया कि गांव का एक युवक रोटावेटर खरीदकर लाया था। उसी के घर के बाहर आनंदप्रकाश समेत कुछ लोग गाली-गलौज कर रहे थे। भाई ने टोका तो दबंगों ने ट्रैक्टर की पटिया से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
थानाध्यक्ष मीरगंज प्रयागराज सिंह ने बताया कि कुतकपुर गांव में मारपीट के दौरान एक व्यक्ति की मौत हुई है। शव पोस्टमार्टम को भेजा गया है और पीड़ित पक्ष की तहरीर पर कार्रवाई की जा रही है।
