11 अप्रैल 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

कुतुबखाना खोया मंडी में छापा, मिलावटी पनीर-खोया का खेल बेनकाब, कई दुकानों से नमूने भरे

कुतुबखाना स्थित खोया मंडी में खाद्य विभाग की टीम ने छापा मारते ही दुकानदारों में हड़कंप मचा दिया। अचानक हुई कार्रवाई से कई दुकानों पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया और मिलावटखोरी के शक में नमूने उठाए गए।

less than 1 minute read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Apr 11, 2026

बरेली। जिलाधिकारी अविनाश सिंह के निर्देश पर शनिवार को कुतुबखाना स्थित खोया मंडी में खाद्य विभाग की टीम ने छापा मारते ही दुकानदारों में हड़कंप मचा दिया। अचानक हुई कार्रवाई से कई दुकानों पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया और मिलावटखोरी के शक में नमूने उठाए गए।

मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी अक्षय गोयल के नेतृत्व में टीम जैसे ही मंडी पहुंची, दुकानदारों में खलबली मच गई। कई दुकानदार सामान समेटने लगे तो कुछ सफाई देने में जुट गए। टीम ने एक-एक दुकान पर जाकर खोया और पनीर की गुणवत्ता जांची और संदिग्ध मिलने पर तुरंत सैंपल भर लिए।

इन दुकानों पर गिरी गाज

कार्रवाई के दौरान रौनक ट्रेडर्स से खोया और पनीर दोनों के नमूने लिए गए। भगवान दास खोया सेंटर और अफसर आलम के प्रतिष्ठान से खोया के नमूने उठाए गए। वहीं यूनुस अली के यहां भी टीम ने पहुंचकर खोया का सैंपल लिया। टीम की मौजूदगी से पूरी मंडी में सन्नाटा पसर गया और अन्य दुकानदार सतर्क हो गए।

पांच नमूने उठे, झांसी लैब भेजे गए

पूरी कार्रवाई में कुल पांच नमूने एकत्र किए गए, जिनमें चार खोया और एक पनीर का नमूना शामिल है। सभी नमूनों को जांच के लिए खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला झांसी भेजा जा रहा है। अब रिपोर्ट आने के बाद असली खेल सामने आएगा कि खोया-पनीर कितना शुद्ध है और कितना मिलावटी।

रिपोर्ट आई तो नहीं बख्शे जाएंगे दोषी

मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी अक्षय गोयल ने साफ कहा कि मिलावटखोरी पर अब कोई रियायत नहीं दी जाएगी। जांच रिपोर्ट मिलते ही दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। उन्होंने चेतावनी दी कि जनपद में मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने वालों पर लगातार ऐसे छापे जारी रहेंगे और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

11 Apr 2026 09:12 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / कुतुबखाना खोया मंडी में छापा, मिलावटी पनीर-खोया का खेल बेनकाब, कई दुकानों से नमूने भरे

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

पत्नी के गुप्तांग में डंडा डालकर किया टॉर्चर, शिकायत पर ससुरालियों ने तोड़ी पसली, तीन तलाक देकर घर से निकाला

बरेली

4 साल का इंतजार खत्म… स्पेशल से एक्सप्रेस बनी टनकपुर-अछनेरा, किराया घटा और सफर हुआ आसान

बरेली

चलती कार बनी मौत का गोला, जिंदा जली पत्नी, पति झुलसा… ऑपरेशन कराकर लौट रहे थे, रास्ते में खत्म हुई जिंदगी

बरेली

अब भूखा नहीं रहेगा एक भी गौवंश, ‘भूसा बैंक’ से भरेंगी गौशालाएं, फर्जी वोटिंग पर भी साफ-साफ कह दी ये बड़ी बात

बरेली

नल में दौड़ रहा था करंट, शिकायत के बाद भी नहीं जागा मालिक, मजदूर की मौत, मुकदमा दर्ज

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.