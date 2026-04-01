कुतुबखाना खोया मंडी में छापा, मिलावटी पनीर-खोया का खेल बेनकाब, कई दुकानों से नमूने भरे

कार्रवाई के दौरान रौनक ट्रेडर्स से खोया और पनीर दोनों के नमूने लिए गए। भगवान दास खोया सेंटर और अफसर आलम के प्रतिष्ठान से खोया के नमूने उठाए गए। वहीं यूनुस अली के यहां भी टीम ने पहुंचकर खोया का सैंपल लिया। टीम की मौजूदगी से पूरी मंडी में सन्नाटा पसर गया और अन्य दुकानदार सतर्क हो गए।