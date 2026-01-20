20 जनवरी 2026,

मंगलवार

बरेली

रेल यात्री हो जाएं सतर्क… बरेली ब्लॉक से कई ट्रेनें रद्द, रूट बदले, भारत गौरव और इंटरसिटी ट्रेन भी प्रभावित, जानें पूरी अपडेट

बरेली रेलखंड में तीसरी लाइन के निर्माण के लिए मेगा ब्लॉक के कारण करीब 30 ट्रेनें प्रभावित होंगी, कई रद्द और रूट बदले जाएंगे। भारत गौरव पर्यटन ट्रेन 18 फरवरी को बरेली से गुजरेगी, जबकि बरेली-दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस को नई रैक मिलने के बाद विस्तार और बेहतर संचालन मिलेगा।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Jan 20, 2026

बरेली। बरेली से होकर गुजरने वाली लंबी दूरी की ट्रेनें मेगा ब्लॉक के कारण प्रभावित होंगी, वहीं भारत गौरव पर्यटन ट्रेन 18 फरवरी को बरेली से होकर गुजरेगी और बरेली-दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस को भी जल्द नई रैक मिलने वाली है। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों को पहले ही सूचित किया है कि कई ट्रेनें रद्द या रूट बदलकर चलेंगी, कुछ में देरी होगी, और आने वाले दिनों में नई पर्यटन और एक्सप्रेस सेवाओं में सुधार किया जाएगा।

मेगा ब्लॉक से ट्रेनें प्रभावित

गोंडा–बुढ़बल रेलखंड में तीसरी रेल लाइन के निर्माण के लिए लगाए गए मेगा ब्लॉक के चलते करीब 30 ट्रेनें प्रभावित होंगी। चार ट्रेनें रद्द हैं, 20 ट्रेनें परिवर्तित रूट से चलेंगी और सात ट्रेनें तीन से चार घंटे की देरी से चलेंगी। छपरा-आनंद विहार, आनंद विहार-छपरा और रक्सौल-आनंद विहार जैसी चार ट्रेनें अलग-अलग तिथियों में रद्द रहेंगी।

कुछ ट्रेनें सीमित मार्ग पर चलेंगी

इज्जतनगर-गोरखपुर एक्सप्रेस 17 से 20 मार्च तक और गोरखपुर-इज्जतनगर एक्सप्रेस 18 से 21 मार्च तक गोमतीनगर तक सीमित रहेंगी। नई दिल्ली-बरौनी और दरभंगा-नई दिल्ली विशेष ट्रेनों के लिए गाजीपुर सिटी, बलिया और बनारस स्टेशनों पर दो-दो मिनट का अस्थाई ठहराव दिया जाएगा।

भारत गौरव पर्यटन ट्रेन 18 फरवरी को बरेली से गुजरेगी

आईआरसीटीसी की भारत गौरव पर्यटन ट्रेन 18 फरवरी को ऋषिकेश से चलकर बरेली होकर गुजरेगी। यह नौ रात और 10 दिन की यात्रा में अयोध्या, वाराणसी, पुरी, जगन्नाथ धाम, गया, कोणार्क, कोलकाता, गंगासागर और बैजनाथ धाम समेत कई प्रमुख तीर्थ स्थलों का भ्रमण कराएगी। ट्रेन में स्लीपर, एसी द्वितीय और एसी तृतीय श्रेणी में कुल 767 सीटें उपलब्ध रहेंगी।

इंटरसिटी एक्सप्रेस को जल्द नई रैक मिलने वाली है

बरेली-दिल्ली के बीच चलने वाली 14315-16 इंटरसिटी एक्सप्रेस फिलहाल पुरानी और जर्जर आईसीएफ रैक से चल रही है। मुरादाबाद मंडल के वरिष्ठ डीसीएम आदित्य गुप्ता ने बताया कि ट्रेन के लिए नई एसी चेयरकार रैक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। रैक मिलने के बाद ट्रेन को बदायूं होते हुए कासगंज तक विस्तार दिया जाएगा और जल्द संचालन शुरू हो जाएगा।

Published on:

20 Jan 2026 07:58 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / रेल यात्री हो जाएं सतर्क… बरेली ब्लॉक से कई ट्रेनें रद्द, रूट बदले, भारत गौरव और इंटरसिटी ट्रेन भी प्रभावित, जानें पूरी अपडेट

