रेल यात्री हो जाएं सतर्क… बरेली ब्लॉक से कई ट्रेनें रद्द, रूट बदले, भारत गौरव और इंटरसिटी ट्रेन भी प्रभावित, जानें पूरी अपडेट

बरेली। बरेली से होकर गुजरने वाली लंबी दूरी की ट्रेनें मेगा ब्लॉक के कारण प्रभावित होंगी, वहीं भारत गौरव पर्यटन ट्रेन 18 फरवरी को बरेली से होकर गुजरेगी और बरेली-दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस को भी जल्द नई रैक मिलने वाली है। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों को पहले ही सूचित किया है कि कई ट्रेनें रद्द या रूट बदलकर चलेंगी, कुछ में देरी होगी, और आने वाले दिनों में नई पर्यटन और एक्सप्रेस सेवाओं में सुधार किया जाएगा।