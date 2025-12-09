राजश्री मेडिकल कॉलेज में हंगामा नहीं, ‘विद्रोह’, दूसरे दिन भी उबलते रहे छात्र, पुलिस और कॉलेज पर लगाए ये आरोप

बरेली। राजश्री मेडिकल कॉलेज की नर्सिंग एडमिशन प्रक्रिया मंगलवार को भी भारी विरोध का केंद्र बनी रही। कॉलेज के खिलाफ आक्रोशित बीएससी नर्सिंग छात्रों ने दूसरे दिन भी जोरदार धरना जारी रखा। छात्रों का सीधा आरोप है कि धरना खत्म करवाने के लिए कॉलेज प्रशासन ने पुलिस की मिलीभगत से टैंकरों से पानी फिंकवाया। हालत ये रही कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को सड़क से हटाकर कॉलेज परिसर में धकेल दिया, लेकिन विरोध थमा नहीं। छात्रों के नारे दिनभर गूंजते रहे।