रामगंगा उफान पर, खेतों में पानी भरने से फसलों पर संकट, मीरगंज-आंवला समेत कई संपर्क मार्ग टूटे, अफसरों ने लिया जायजा

विकासखंड मीरगंज के कपूरपुर गांव में ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि गोशाला में बाढ़ का पानी भरने से कई गायों की मौत हो गई। ग्रामीण पिंटू सिंह, राहुल सिंह, पप्पू सिंह, राकेश सिंह समेत कई लोगों ने एसडीएम से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की। उनका कहना है कि जब ग्राम प्रधान से गायों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने को कहा गया तो गाली-गलौज की गई। एसडीएम इशिता किशोर ने बताया कि गोशाला में पानी भर गया था, लेकिन सभी गायों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। मौत के आरोपों की जांच कराई जाएगी।