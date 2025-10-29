Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

किसानों को राहत–अब पराली के बदले मिलेगी गोबर से बनी खाद, कैबिनेट मंत्री बोले–पर्यावरण को मिलेगी राहत

यूपी सरकार ने खेतों में पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए नया और सुविधाजनक विकल्प दिया है। पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि अब किसान पराली को जलाने के बजाय खेत में छोड़ दें, सरकार की टीम उसे मुफ्त में उठाकर ले जाएगी और बदले में किसानों को गोबर से बनी खाद उपलब्ध कराएगी।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Oct 29, 2025

बरेली। यूपी सरकार ने खेतों में पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए नया और सुविधाजनक विकल्प दिया है। पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि अब किसान पराली को जलाने के बजाय खेत में छोड़ दें, सरकार की टीम उसे मुफ्त में उठाकर ले जाएगी और बदले में किसानों को गोबर से बनी खाद उपलब्ध कराएगी।

बुधवार को सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता कर उन्होंने बताया कि किसान सिर्फ 1962 नंबर पर फोन करके इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। कॉल के बाद पशुपालन विभाग की टीम खेत पर पहुंचेगी और पराली ले जाकर खाद किसानों तक पहुंचाएगी। सरकार का दावा है कि इससे न केवल पर्यावरण को राहत मिलेगी, बल्कि किसानों की लागत भी घटेगी।

फर्जी वोटों पर बवाल — विपक्ष क्यों परेशान?

धर्मपाल सिंह ने एसआईआर को लेकर विपक्ष के विरोध पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष इसलिए विरोध कर रहा है क्योंकि उसके शासनकाल में बड़े पैमाने पर फर्जी वोट बनाए गए थे। अब सत्यापन के दौरान वे नाम निरस्त किए जा रहे हैं, जिससे उन्हें “कड़वा” लग रहा है। उन्होंने दावा किया कि योगी सरकार निष्पक्ष जांच करवा रही है और सपा ने सबसे ज्यादा फर्जी वोट जोड़े थे। मंत्री ने कहा कि यूपी की कानून-व्यवस्था पहले से मजबूत हुई है और ऑपरेशन लंगड़ा जैसे अभियान अपराधियों के लिए चेतावनी बन रहे हैं। जीएसटी पर उन्होंने कहा कि ईमानदार व्यापारियों को कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जीएसटी चोरी करने वालों पर कार्रवाई होगी।

कैंट में बनेगी गौशाला

कैंट क्षेत्र में बढ़ती आवारा पशुओं की समस्या पर सरकार ने अहम कदम उठाया है। सड़कों पर घूम रहे मवेशियों के कारण स्थानीय लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि कंटोनमेंट बोर्ड की मांग पर कैंट में गौशाला निर्माण का प्रस्ताव तैयार हो चुका है। जल्द ही निर्माण शुरू कराया जाएगा और निराश्रित पशुओं को वहां शिफ्ट किया जाएगा। इससे सड़क हादसों और जाम की समस्या में कमी आएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

29 Oct 2025 02:25 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / किसानों को राहत–अब पराली के बदले मिलेगी गोबर से बनी खाद, कैबिनेट मंत्री बोले–पर्यावरण को मिलेगी राहत

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

अवैध निर्माण पर बीडीए ने कसा शिकंजा… बरेली में फिर गरजा बुलडोजर, दो कॉलोनियां जमींदोज, मचा हड़कंप

बरेली

कैंट बोर्ड की बड़ी कार्रवाई: मदारियों की पुलिया से धोपेश्वर नाथ मंदिर तक चला बुलडोजर, झोपड़ियां और दुकानों पर गिरी गाज, मचा हड़कंप

बरेली

जिला अस्पताल पहुंचे कमिश्नर, अफसरों में मचा हड़कंप, गंदगी देख भड़के, फिर दे दिए कार्रवाई के आदेश

बरेली

प्रेम विवाह का खौफनाक अंत… पत्नी की गला रेतकर हत्या, लूट दिखाने के लिए घर पर लगाया ताला, पति-देवर हिरासत में

बरेली

कुंवर सुभाष पटेल : जनसेवा और सादगी की मिसाल को बरेली ने किया भावनात्मक नमन, नेताओं-कार्यकर्ताओं ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.