किसानों को राहत–अब पराली के बदले मिलेगी गोबर से बनी खाद, कैबिनेट मंत्री बोले–पर्यावरण को मिलेगी राहत

बरेली। यूपी सरकार ने खेतों में पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए नया और सुविधाजनक विकल्प दिया है। पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि अब किसान पराली को जलाने के बजाय खेत में छोड़ दें, सरकार की टीम उसे मुफ्त में उठाकर ले जाएगी और बदले में किसानों को गोबर से बनी खाद उपलब्ध कराएगी।
बुधवार को सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता कर उन्होंने बताया कि किसान सिर्फ 1962 नंबर पर फोन करके इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। कॉल के बाद पशुपालन विभाग की टीम खेत पर पहुंचेगी और पराली ले जाकर खाद किसानों तक पहुंचाएगी। सरकार का दावा है कि इससे न केवल पर्यावरण को राहत मिलेगी, बल्कि किसानों की लागत भी घटेगी।
धर्मपाल सिंह ने एसआईआर को लेकर विपक्ष के विरोध पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष इसलिए विरोध कर रहा है क्योंकि उसके शासनकाल में बड़े पैमाने पर फर्जी वोट बनाए गए थे। अब सत्यापन के दौरान वे नाम निरस्त किए जा रहे हैं, जिससे उन्हें “कड़वा” लग रहा है। उन्होंने दावा किया कि योगी सरकार निष्पक्ष जांच करवा रही है और सपा ने सबसे ज्यादा फर्जी वोट जोड़े थे। मंत्री ने कहा कि यूपी की कानून-व्यवस्था पहले से मजबूत हुई है और ऑपरेशन लंगड़ा जैसे अभियान अपराधियों के लिए चेतावनी बन रहे हैं। जीएसटी पर उन्होंने कहा कि ईमानदार व्यापारियों को कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जीएसटी चोरी करने वालों पर कार्रवाई होगी।
कैंट क्षेत्र में बढ़ती आवारा पशुओं की समस्या पर सरकार ने अहम कदम उठाया है। सड़कों पर घूम रहे मवेशियों के कारण स्थानीय लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि कंटोनमेंट बोर्ड की मांग पर कैंट में गौशाला निर्माण का प्रस्ताव तैयार हो चुका है। जल्द ही निर्माण शुरू कराया जाएगा और निराश्रित पशुओं को वहां शिफ्ट किया जाएगा। इससे सड़क हादसों और जाम की समस्या में कमी आएगी।
