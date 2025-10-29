किसानों को राहत–अब पराली के बदले मिलेगी गोबर से बनी खाद, कैबिनेट मंत्री बोले–पर्यावरण को मिलेगी राहत

धर्मपाल सिंह ने एसआईआर को लेकर विपक्ष के विरोध पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष इसलिए विरोध कर रहा है क्योंकि उसके शासनकाल में बड़े पैमाने पर फर्जी वोट बनाए गए थे। अब सत्यापन के दौरान वे नाम निरस्त किए जा रहे हैं, जिससे उन्हें “कड़वा” लग रहा है। उन्होंने दावा किया कि योगी सरकार निष्पक्ष जांच करवा रही है और सपा ने सबसे ज्यादा फर्जी वोट जोड़े थे। मंत्री ने कहा कि यूपी की कानून-व्यवस्था पहले से मजबूत हुई है और ऑपरेशन लंगड़ा जैसे अभियान अपराधियों के लिए चेतावनी बन रहे हैं। जीएसटी पर उन्होंने कहा कि ईमानदार व्यापारियों को कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जीएसटी चोरी करने वालों पर कार्रवाई होगी।