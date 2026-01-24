चंद मिनट में शहर से एयरपोर्ट पहुंचेंगे शहरवासी, 10 लेन मॉडल रोड का काम शुरू, पर्यटन और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा

बीडीए के अनुसार, सेटेलाइट से एयरपोर्ट की दूरी करीब 10 किलोमीटर और बड़ा बाइपास की दूरी लगभग 12 किलोमीटर है। सड़क चौड़ी होने के बाद शहरवासी यह दूरी महज 10 मिनट में तय कर सकेंगे। इससे रोजाना जाम में फंसने की परेशानी से राहत मिलेगी। मुख्य सड़क के दोनों ओर सर्विस रोड का निर्माण किया जाएगा, ताकि स्थानीय ट्रैफिक प्रभावित न हो। इसके अलावा सड़क के दोनों तरफ सीसी इंटरलॉकिंग और आरसीसी ड्रेन बनाई जाएंगी। इन्हीं ड्रेनों में बिजली और संचार सेवाओं से संबंधित केबल डाली जाएंगी।