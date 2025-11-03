Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

SIR अभियान की समीक्षा, डुप्लीकेट मतदाताओं की जांच और विलोपन पर जोर, डीएम ने दिए ये निर्देश

पंचायत और विधानसभा मतदाता नामावलियों का वृहद पुनरीक्षण जोर-शोर से जारी है। डीएम व जिला निर्वाचन अधिकारी अविनाश सिंह ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।

less than 1 minute read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Nov 03, 2025

बरेली। पंचायत और विधानसभा मतदाता नामावलियों का वृहद पुनरीक्षण जोर-शोर से जारी है। डीएम व जिला निर्वाचन अधिकारी अविनाश सिंह ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।

बैठक में सबसे पहले बरेली-मुरादाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की नामावलियों की प्रगति पर चर्चा हुई। उप जिलाधिकारी सदर ने बताया कि अब तक 2850 फॉर्म जमा हो चुके हैं और 6 नवम्बर तक फॉर्म जमा कराए जा सकते हैं। डीएम ने साफ कहा कि सभी फॉर्मों की पात्रता की जांच करना अनिवार्य है। विशेष गहन अभियान (एसआईआर) की समीक्षा भी की गई। इसमें सभी फॉर्मों की रैंडम जांच और बीएलओ को प्रतिदिन प्रशिक्षित करने का निर्देश दिया गया।

त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचक नामावली के वृहद पुनरीक्षण पर भी गहन चर्चा हुई। डीएम ने कहा कि संभावित डुप्लीकेट मतदाताओं की भौतिक जांच कराई जाए और उप जिलाधिकारी/एईआरओ द्वारा विलोपन की कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही सभी परिवर्धन, संशोधन और ऑनलाइन आवेदन की स्वीकृति या अस्वीकृति की पूरी प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरी की जाए।

डीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए कि ड्राफ्ट नामावलियों की कम्प्यूटरीकृत पांडुलिपि 24 नवम्बर तक तैयार कर ली जाए। इसके लिए सभी ईआरओ/एईआरओ और कंप्यूटर ऑपरेटर्स को लगाया जाएगा और समय सीमा के भीतर कार्य पूरा करना अनिवार्य होगा। बैठक में अपर जिलाधिकारी (वि/रा) और उप जिला निर्वाचन अधिकारी संतोष कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) पूर्णिमा सिंह, अपर जिलाधिकारी नगर सौरभ दुबे, सभी उप जिलाधिकारी और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उपस्थित रहे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

03 Nov 2025 09:09 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / SIR अभियान की समीक्षा, डुप्लीकेट मतदाताओं की जांच और विलोपन पर जोर, डीएम ने दिए ये निर्देश

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बरेली में गूंजेगी वॉलीबॉल की धमक… 11 से 15 नवंबर तक पीएम श्री इंटर कॉलेज में राष्ट्रीय विद्यालयी प्रतियोगिता, 88 टीमें देशभर से लेंगी हिस्सा

बरेली

इज्जतनगर में फिर गरजा बीडीए का बुलडोज़र, दो अवैध कॉलोनियाँ ध्वस्त, टीम के पहुंचते ही भागे कॉलोनाइजर

बरेली

उद्यमियों के लिए बड़ी खुशखबरी… पार्किंग और बिजली सुधार पर जोर, नाथधाम टाउनशिप की योजना भी तैयार, 2026 तक होगी लॉन्च

बरेली

45 लाख के 280 खोए मोबाइल फोन बरामद, एसपी साउथ ने असली मालिकों को लौटाए, चेहरों पर दिखी खुशी

बरेली

मेले से गायब हुए युवक का 7 दिन बाद खेत में दबा मिला शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, ऐसे हुई पहचान

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.