SIR अभियान की समीक्षा, डुप्लीकेट मतदाताओं की जांच और विलोपन पर जोर, डीएम ने दिए ये निर्देश

बैठक में सबसे पहले बरेली-मुरादाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की नामावलियों की प्रगति पर चर्चा हुई। उप जिलाधिकारी सदर ने बताया कि अब तक 2850 फॉर्म जमा हो चुके हैं और 6 नवम्बर तक फॉर्म जमा कराए जा सकते हैं। डीएम ने साफ कहा कि सभी फॉर्मों की पात्रता की जांच करना अनिवार्य है। विशेष गहन अभियान (एसआईआर) की समीक्षा भी की गई। इसमें सभी फॉर्मों की रैंडम जांच और बीएलओ को प्रतिदिन प्रशिक्षित करने का निर्देश दिया गया।