SIR अभियान की समीक्षा, डुप्लीकेट मतदाताओं की जांच और विलोपन पर जोर, डीएम ने दिए ये निर्देश

बरेली। पंचायत और विधानसभा मतदाता नामावलियों का वृहद पुनरीक्षण जोर-शोर से जारी है। डीएम व जिला निर्वाचन अधिकारी अविनाश सिंह ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।
बैठक में सबसे पहले बरेली-मुरादाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की नामावलियों की प्रगति पर चर्चा हुई। उप जिलाधिकारी सदर ने बताया कि अब तक 2850 फॉर्म जमा हो चुके हैं और 6 नवम्बर तक फॉर्म जमा कराए जा सकते हैं। डीएम ने साफ कहा कि सभी फॉर्मों की पात्रता की जांच करना अनिवार्य है। विशेष गहन अभियान (एसआईआर) की समीक्षा भी की गई। इसमें सभी फॉर्मों की रैंडम जांच और बीएलओ को प्रतिदिन प्रशिक्षित करने का निर्देश दिया गया।
त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचक नामावली के वृहद पुनरीक्षण पर भी गहन चर्चा हुई। डीएम ने कहा कि संभावित डुप्लीकेट मतदाताओं की भौतिक जांच कराई जाए और उप जिलाधिकारी/एईआरओ द्वारा विलोपन की कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही सभी परिवर्धन, संशोधन और ऑनलाइन आवेदन की स्वीकृति या अस्वीकृति की पूरी प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरी की जाए।
डीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए कि ड्राफ्ट नामावलियों की कम्प्यूटरीकृत पांडुलिपि 24 नवम्बर तक तैयार कर ली जाए। इसके लिए सभी ईआरओ/एईआरओ और कंप्यूटर ऑपरेटर्स को लगाया जाएगा और समय सीमा के भीतर कार्य पूरा करना अनिवार्य होगा। बैठक में अपर जिलाधिकारी (वि/रा) और उप जिला निर्वाचन अधिकारी संतोष कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) पूर्णिमा सिंह, अपर जिलाधिकारी नगर सौरभ दुबे, सभी उप जिलाधिकारी और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उपस्थित रहे।
