रक्षाबंधन पर बहनों को रोडवेज का तोहफा: फ्री बस सेवा शुरू, 10 अगस्त तक मिलेगी सुविधा

यात्रा को सुगम और व्यवस्थित रखने के लिए परिवहन विभाग ने चालकों और परिचालकों की छुट्टियां 12 अगस्त तक रद्द कर दी हैं। सभी से वर्दी में ड्यूटी देने और नशामुक्त रहकर यात्रियों से शालीन व्यवहार करने के निर्देश दिए गए हैं। परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक आरके त्रिपाठी ने बताया कि यात्रियों की सहायता के लिए सभी प्रमुख बस अड्डों पर हेल्प डेस्क स्थापित की गई हैं। इसके साथ ही एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है जिसका नंबर 8726005808 है। यह सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक सक्रिय रहेगा।