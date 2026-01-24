बरेली का सट्टा किंग तन्नू जिला बदर, ढोल-नगाड़ों के साथ पुलिस ने दिखाई सीमा की राह

पुलिस ने साफ चेतावनी दी है कि यदि जिला बदर अवधि के दौरान जगमोहन उर्फ तन्नू ने बरेली की सीमा में कदम रखा तो उसे तुरंत गिरफ्तार कर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बताया जाता है कि जगमोहन उर्फ तन्नू के खिलाफ थाना बारादरी और कोतवाली में कुल 11 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। उस पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी हो चुकी है, इसके बावजूद वह खुलेआम सट्टे का धंधा चला रहा था। अब पुलिस की इस कार्रवाई से सट्टेबाजों में हड़कंप मच गया है।