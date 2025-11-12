Patrika LogoSwitch to English

बरेली

रुहेलखंड विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह कल, दो राज्यपाल होंगे शामिल, सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम

एमजेपी रुहेलखंड विश्वविद्यालय में कल को होने वाला 23वां दीक्षांत समारोह इस बार कई मायनों में खास रहेगा। अटल सभागार में होने वाले इस आयोजन में दो राज्यपाल एक साथ मंच साझा करेंगे। प्रदेश की राज्यपाल एवं विश्वविद्यालय की कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Nov 12, 2025

बरेली। एमजेपी रुहेलखंड विश्वविद्यालय में कल को होने वाला 23वां दीक्षांत समारोह इस बार कई मायनों में खास रहेगा। अटल सभागार में होने वाले इस आयोजन में दो राज्यपाल एक साथ मंच साझा करेंगे। प्रदेश की राज्यपाल एवं विश्वविद्यालय की कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी, जबकि झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार को लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा।

पहली बार विश्वविद्यालय ने यह अवार्ड शुरू किया है। इसके तहत शिक्षा, शोध और सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले शिक्षकों और पूर्व छात्रों को सम्मानित किया जाएगा। समारोह में 94 टॉपर्स को स्वर्ण पदक और 111 विद्यार्थियों को उपाधियां दी जाएंगी। कार्यक्रम में आईआईटी रोपड़ के निदेशक प्रोफेसर राजीव अहूजा, उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय और कई जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे।

दो राज्यपालों की मौजूदगी से बढ़ी सुरक्षा, विश्वविद्यालय में चाक-चौबंद इंतजाम

समारोह में दो राज्यपालों के आने के चलते सुरक्षा एजेंसियों ने कमान संभाल ली है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद से सुरक्षा एजेंसियां अतिरिक्त सतर्क हैं। राज्यपाल की सुरक्षा टीम मंगलवार रात तक विश्वविद्यालय पहुंच चुकी है। जिला प्रशासन ने सुरक्षा टीम के ठहरने के लिए विशेष इंतजाम किए हैं और एक लाइजनिंग अधिकारी भी नियुक्त किया गया है।

दीक्षांत समारोह से पहले गूंजेगी शोभायात्रा, रिहर्सल आज

दीक्षांत समारोह गुरुवार सुबह 11 बजे अटल सभागार में शुरू होगा। इससे पहले शोभायात्रा का पूर्वाभ्यास बुधवार दोपहर तीन बजे होगा। कुलपति प्रो. के.पी. सिंह ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से समय पर उपस्थित रहने की अपील की है।

ड्रेस कोड हुआ तय, तैयारियों में जुटे कर्मचारी

समारोह में शामिल होने वाले सभी सदस्यों के लिए ड्रेस कोड तय किया गया है। कुलसचिव हरीश चंद के मुताबिक पुरुष सदस्य बंद गले का ऑफ व्हाइट कोट-पैंट पहनेंगे, जबकि महिला सदस्यों को लाल बॉर्डर वाली ऑफ व्हाइट साड़ी और लाल ब्लाउज पहनना होगा। आवश्यकता पड़ने पर वे ऑफ व्हाइट कोट या स्वेटर भी पहन सकती हैं। गेस्ट हाउस की मेजबानी होटल मैनेजमेंट के छात्र संभालेंगे।

पांच निर्माण कार्यों का उद्घाटन करेंगी राज्यपाल

दीक्षांत समारोह के मौके पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल विश्वविद्यालय में नवनिर्मित पांच परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगी। इनमें सबसे अहम नवगठित कृषि संकाय है, जिसमें बीएससी (ऑनर्स) एग्रीकल्चर और एमएससी (एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग) सहित छह विभाग प्रस्तावित किए गए हैं।

Published on:

12 Nov 2025 02:01 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / रुहेलखंड विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह कल, दो राज्यपाल होंगे शामिल, सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम

