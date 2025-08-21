होटल ग्रैंड निरवाना में हंगामा: नशे में धुत युवकों ने जमकर की मारपीट, स्टाफ को भी पीटा, 7 गिरफ्तार

बरेली। इज्जतनगर थाना क्षेत्र स्थित होटल ग्रैंड निरवाना में बुधवार रात बार उद्घाटन कार्यक्रम जश्न की जगह बवाल में बदल गया। शराब के नशे में धुत दो पक्षों के बीच कहासुनी इतनी बढ़ी कि मारपीट शुरू हो गई। बीच-बचाव करने पहुंचे होटल स्टाफ पर भी युवकों ने हाथ छोड़ दिया।
अचानक हुए बवाल से होटल में अफरा-तफरी मच गई। कुर्सियां फेंकी गईं, घूंसे चले और हाथापाई में कई कर्मचारी घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को किसी तरह काबू में लिया। इज्जतनगर पुलिस ने मौके से शौर्य प्रताप सिंह, ऋषभ अग्रवाल, रोहित शमी, लक्ष्य देओल, अनमोल अग्रवाल, आदित्य चौरसिया और ध्रुव मौर्य को हिरासत में लेकर शांतिभंग की धाराओं में चालान कर हवालात भेज दिया।
घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें युवक एक-दूसरे पर टूटते-बरसते नजर आ रहे हैं। इज्जतनगर इंस्पेक्टर बिजेंद्र सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। वीडियो और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।