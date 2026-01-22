महंगे शौक पूरे करने को युवक बना तस्कर, ब्रीजा कार से कर रहा था अफीम की सप्लाई, 20 लाख की खेप संग गिरफ्तार

गिरफ्तार आरोपी अशोक पुत्र पूरनलाल अलीगंज के ग्राम नौगवां का रहने वाला है। पूछताछ में उसने खुलासा किया कि वह बरेली के एक व्यक्ति के लिए काम करता है। वह पंजाब से अफीम लेकर उस व्यक्ति को देता और पैसे लेकर लौटता था। आज भी वह अफीम पंजाब भेजने वाला था कि बीच रास्ते में एएनटीएफ की टीम ने उसे पकड़ लिया। आरोपी ने बताया कि वह पैसे का इस्तेमाल अपने शौक पूरे करने में करता था।