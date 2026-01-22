महंगे शौक पूरे करने को युवक बना तस्कर, ब्रीजा कार से कर रहा था अफीम की सप्लाई, 20 लाख की खेप संग गिरफ्तार

बरेली। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) बरेली ने गुरुवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक सक्रिय मादक पदार्थ तस्कर को 4 किलो अफीम, ब्रीजा कार, मोबाइल फोन और 1,500 रुपये नगद के साथ गिरफ्तार किया। बरामद अफीम की अनुमानित कीमत लगभग 20 लाख रुपये बताई जा रही है।
गिरफ्तार आरोपी अशोक पुत्र पूरनलाल अलीगंज के ग्राम नौगवां का रहने वाला है। पूछताछ में उसने खुलासा किया कि वह बरेली के एक व्यक्ति के लिए काम करता है। वह पंजाब से अफीम लेकर उस व्यक्ति को देता और पैसे लेकर लौटता था। आज भी वह अफीम पंजाब भेजने वाला था कि बीच रास्ते में एएनटीएफ की टीम ने उसे पकड़ लिया। आरोपी ने बताया कि वह पैसे का इस्तेमाल अपने शौक पूरे करने में करता था।
एएनटीएफ बरेली की पूरी टीम ने इस कार्रवाई में अहम भूमिका निभाई। टीम में शामिल थे प्रभारी विकास यादव, दिनेश कुमार, सौरभ चौधरी, अंकित यादव, विनीत कुमार, कुश कुमार, रसविन्द्र चौधरी और सहयोग में थाना सिरौली की टीम भी शामिल रही। गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ थाना सिरौली में एनडीपीएस एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया है।
बड़ी खबरेंView All
बरेली
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग