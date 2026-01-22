एफएसडीए और पुलिस की छापेमारी, 10 ड्रम तेल जब्त, लाल चंद एग्रो पर मिलावट का शक, सैंपल जांच को भेजे गए

प्रेमनगर थाना क्षेत्र के ब्रह्मपुर नई बस्ती स्थित लाल चंद एग्रो ऑयल्स प्राइवेट लिमिटेड से रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल ई-रिक्शा के जरिए शहामतगंज भेजा जा रहा था। इसी दौरान एफएसडीए को संदिग्ध सप्लाई की सूचना मिली, जिस पर टीम तुरंत हरकत में आ गई। बारादरी पुलिस के साथ पहुंची एफएसडीए टीम ने ई-रिक्शा को रोककर जांच की। ई-रिक्शा में 10 प्लास्टिक ड्रम रखे मिले, जिनमें तेल भरा था। पूछताछ में बताया गया कि यह तेल ज्ञान प्रकाश साहू के यहां बिक्री के लिए ले जाया जा रहा था।