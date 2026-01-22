एफएसडीए और पुलिस की छापेमारी, 10 ड्रम तेल जब्त, लाल चंद एग्रो पर मिलावट का शक, सैंपल जांच को भेजे गए

बरेली। शहर में मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ अभियान के तहत गुरुवार को एफएसडीए और बारादरी पुलिस ने संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई की। टीम ने ई-रिक्शा से ले जाए जा रहे खाद्य तेल की 10 प्लास्टिक ड्रम जब्त कर लीं। तेल में मिलावट की आशंका जताई जा रही है, हालांकि इसकी पुष्टि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी।
प्रेमनगर थाना क्षेत्र के ब्रह्मपुर नई बस्ती स्थित लाल चंद एग्रो ऑयल्स प्राइवेट लिमिटेड से रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल ई-रिक्शा के जरिए शहामतगंज भेजा जा रहा था। इसी दौरान एफएसडीए को संदिग्ध सप्लाई की सूचना मिली, जिस पर टीम तुरंत हरकत में आ गई। बारादरी पुलिस के साथ पहुंची एफएसडीए टीम ने ई-रिक्शा को रोककर जांच की। ई-रिक्शा में 10 प्लास्टिक ड्रम रखे मिले, जिनमें तेल भरा था। पूछताछ में बताया गया कि यह तेल ज्ञान प्रकाश साहू के यहां बिक्री के लिए ले जाया जा रहा था।
जांच के दौरान तेल स्वामी राधेश्याम भाटिया को मौके पर बुलाया गया। उन्होंने बताया कि यह रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल वैभव एडिबल्स प्राइवेट लिमिटेड, रनिया (कानपुर) से खरीदा गया है और इसका बिल भी टीम को दिखाया गया। टीम ने गुणवत्ता को लेकर संदेह जताते हुए कुल 410 किलो तेल में से सैंपल लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिया। शेष 408 किलो तेल को सीज कर दिया गया और रिपोर्ट आने तक उसकी बिक्री पर रोक लगा दी गई।
कार्रवाई की खबर फैलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर लोगों की भीड़ लग गई और कुछ देर तक अफरा-तफरी का माहौल रहा। इस कार्रवाई के बाद शहर के तेल कारोबारियों में भी खलबली मची हुई है। कई दुकानदार और सप्लायर जांच के डर से सतर्क हो गए हैं। लोगों का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई लगातार होती रहनी चाहिए, ताकि मिलावटी खाद्य पदार्थों पर लगाम लग सके और आम लोगों की सेहत सुरक्षित रह सके।
बड़ी खबरेंView All
बरेली
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग