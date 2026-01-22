सायरन, सन्नाटा और अंधेरा… बरेली में ब्लैकआउट मॉकड्रिल से हिला सिस्टम, कल 10 मिनट अंधेरे में रहेगा शहर

मॉकड्रिल के दौरान लोगों को घरों में रहने, मोबाइल फ्लैश, टॉर्च, माचिस और सिगरेट का इस्तेमाल न करने की हिदायत दी गई। अफरा-तफरी न मचाने और पूरी तरह शांत रहने पर जोर दिया गया। प्रशासन का साफ संदेश था आपात स्थिति में लापरवाही भारी पड़ सकती है। इस रिहर्सल का मकसद युद्ध या हवाई हमले जैसी स्थिति में नागरिकों और प्रशासन की प्रतिक्रिया को परखना रहा। सायरन, अंधेरा और सन्नाटा सब कुछ वास्तविक हालात जैसा बनाने की कोशिश की गई, ताकि किसी भी खतरे से निपटने में चूक न हो।