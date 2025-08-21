होटल ग्रैंड निरवाना में हंगामा: नशे में धुत युवकों ने जमकर की मारपीट, स्टाफ को भी पीटा, 7 गिरफ्तार

अचानक हुए बवाल से होटल में अफरा-तफरी मच गई। कुर्सियां फेंकी गईं, घूंसे चले और हाथापाई में कई कर्मचारी घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को किसी तरह काबू में लिया। इज्जतनगर पुलिस ने मौके से शौर्य प्रताप सिंह, ऋषभ अग्रवाल, रोहित शमी, लक्ष्य देओल, अनमोल अग्रवाल, आदित्य चौरसिया और ध्रुव मौर्य को हिरासत में लेकर शांतिभंग की धाराओं में चालान कर हवालात भेज दिया।