फेसबुक पर बाबा साहेब आंबेडकर का आपत्तिजनक वीडियो डालने से बवाल, आरोपी पर मुकदमा दर्ज, जाने

बरेली। हाफिजगंज थाना क्षेत्र के जासपुर गांव में फेसबुक पर डाले गए विवादित वीडियो ने माहौल गरमा दिया है। गांव के ही युवक रोहित कुर्मी पुत्र छेदालाल गंगवार पर आरोप है कि उसने अपनी फेसबुक आईडी से डॉ. भीमराव आंबेडकर की फोटो एडिट कर आपत्तिजनक वीडियो बनाए और उन्हें स्टेटस पर लगाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया।
ग्रामीणों के मुताबिक, एक वीडियो में बाबा साहेब को मारते हुए दिखाया गया है, जबकि दूसरे में उन्हें नाली साफ करते दिखाया गया। इन वीडियो को देखने के बाद गांव में लोगों की भावनाएं आहत हुईं और आक्रोश फैल गया।
गांव के ही भीम आर्मी नेता सुनील गौतम पुत्र हरपाल ने थाने में दी गई तहरीर में बताया कि जब उन्होंने रोहित को इस तरह की हरकत बंद करने को कहा, तो उसने बात मानने से साफ इनकार कर दिया। इसको लेकर गांव में तनाव का माहौल है और समाज में गहरी नाराजगी है। पीड़ित की तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।