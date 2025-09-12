बरेली में सनसनी! एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर फायरिंग, बाइक सवार बदमाश फरार, तलाश में जुटी पांच टीमें

बरेली। फिल्मी सितारों की दुनिया में नाम कमा चुकीं बरेली की बेटी दिशा पाटनी के पिता और रिटायर्ड सीओ जगदीश पाटनी के घर के बाहर गुरुवार तड़के करीब साढ़े तीन बजे अचानक गोलियों की गूंज सुनाई दी। बाइक पर सवार दो अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग कर इलाके में दहशत फैला दी और मौके से फरार हो गए।
गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के लोग सहम गए और आनन-फानन में पुलिस को सूचना दी गई। थोड़ी ही देर में एसपी सिटी मानुष पारीक पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है, ताकि बदमाशों की पहचान हो सके। वारदात की गंभीरता को देखते हुए खुद एसएसपी अनुराग आर्य भी मौके पर पहुंचे और पाटनी परिवार से मुलाकात की। उन्होंने परिवार को आश्वासन दिया कि अपराधियों को जल्द पकड़ लिया जाएगा और पूरे मामले की तह तक जाया जाएगा।
पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। एसएसपी ने बताया कि बदमाशों की तलाश में पांच टीमें बनाई गई हैं और शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक दबिश दी जा रही है। शुरुआती जांच में घटना को किसी रंजिश या धमकाने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। गौरतलब है कि जगदीश पाटनी बरेली पुलिस विभाग में सीओ रह चुके हैं और फिलहाल सेवानिवृत्त हैं। उनके घर के बाहर इस तरह की फायरिंग ने न सिर्फ परिवार बल्कि पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया है।