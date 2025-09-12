बरेली में सनसनी! एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर फायरिंग, बाइक सवार बदमाश फरार, तलाश में जुटी पांच टीमें

गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के लोग सहम गए और आनन-फानन में पुलिस को सूचना दी गई। थोड़ी ही देर में एसपी सिटी मानुष पारीक पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है, ताकि बदमाशों की पहचान हो सके। वारदात की गंभीरता को देखते हुए खुद एसएसपी अनुराग आर्य भी मौके पर पहुंचे और पाटनी परिवार से मुलाकात की। उन्होंने परिवार को आश्वासन दिया कि अपराधियों को जल्द पकड़ लिया जाएगा और पूरे मामले की तह तक जाया जाएगा।