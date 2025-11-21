शादी का झांसा देकर शोईब ने लूटी विधवा महिला की आबरू, दहेज के नाम पर 1 लाख हड़पने का आरोप, जाने पूरा मामला

पीड़िता ने आरोप लगाया कि शोईब शादी से मुकर गया और रुपये भी नहीं लौटा रहा है। तीन दिन पहले महिला ने अपने पैसे और निकाह के बारे में बात करने शोईब के घर जाने की कोशिश की। इस दौरान शोईब ने महिला के साथ मारपीट की और गाली-गलौच की। महिला के मुताबिक शोईब के माता-पिता ने भी उसे गालियां दी और जान से मारने की धमकी देकर घर से भगा दिया।