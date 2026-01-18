एसआईआर विशेष अभियान में खुली मतदाता सूची की खामियां, बूथों पर उमड़ी भीड़, जानिए क्या-क्या समस्याएं आईं सामने

कई बूथों पर मतदाताओं के नाम या पिता-पति के नाम में गलतियां मिलीं। कहीं उम्र गलत दर्ज है तो कहीं लिंग में ही बदलाव कर दिया गया है। कुछ स्थानों पर यह भी शिकायत मिली कि बीएलओ मौजूद नहीं थे या फिर उनके नातेदार मतदाता सूची में नाम घटाने-बढ़ाने का काम करते दिखे। मतदान केंद्रों पर सुपरवाइजर तो सक्रिय नजर आए, लेकिन निरीक्षण के लिए कोई जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। इससे कई जगह अव्यवस्था की स्थिति बनी रही और मतदाताओं को संतोषजनक जवाब नहीं मिल सका।