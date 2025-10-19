स्मार्ट मीटर का करंट: दिवाली से पहले 2 हजार की जगह 6 हजार रुपये में मिलेगा कनेक्शन

बरेली। दिवाली की तैयारियों के बीच बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं की जेब पर करंट मार दिया है। शहर में नए बिजली कनेक्शन पर स्मार्ट मीटर अनिवार्य कर दिया गया है, जिसके चलते अब एक किलोवाट कनेक्शन के लिए 2000 रुपये नहीं बल्कि 6016 रुपये तक खर्च करने होंगे। पहले शहरी क्षेत्र में 1 किलोवाट कनेक्शन पर करीब 2000 रुपये, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में 1100 रुपये का शुल्क लगता था। शासन से जारी नए आदेश के बाद नई दरें तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई हैं।
ऑनलाइन आवेदन करने वाले उपभोक्ताओं को तब झटका लगा, जब जेई निरीक्षण रिपोर्ट के बाद फीस जमा करने के लिए कहा गया। भुगतान पेज पर ही उन्हें पता चला कि दरों में वृद्धि कर दी गई है। अधिशासी अभियंता ने बताया कि स्मार्ट मीटर लगाना अब अनिवार्य है और दरों में बढ़ोतरी शासन स्तर से की गई है। शहर में नई दरें लागू कर दी गई हैं।
धनतेरस खरीदारी के वक्त शहर के कई मुख्य बाजारों में लोकल फॉल्ट और बार-बार होने वाली ट्रिपिंग ने लोगों को खासा परेशान किया।
कुतुबखाना सबस्टेशन के आलमगिरीगंज और गली आर्य समाज क्षेत्र में सुबह 11 बजे से डेढ़ बजे तक बिजली आंख मिचौली करती रही।
सिविल लाइंस तृतीय सबस्टेशन, सदर कैंट, रामपुर गार्डन में भी सप्लाई बाधित रही।
जानकी फ्लैट लाइन पर शाम 7 से 8 बजे तक बिजली गुल रही।
सनसिटी सबस्टेशन के पास लगे ट्रांसफार्मर से तेल लीक होने पर शटडाउन लेकर सुधार कार्य किया गया।
शाहदाना, डेलापीर और जगतपुर से जुड़े इलाकों में फेस न आने और ट्रिपिंग की शिकायतें मिलती रहीं।
बाजारों में पहुंचे खरीदारों को मोबाइल टॉर्च जलाकर काम चलाना पड़ा, जबकि कई दुकानदार जनरेटर और इन्वर्टर से लाइट जलाते नजर आए।
लखनऊ में बकाया बिल पर कनेक्शन काटने के बाद जेई के निलंबन ने पूरे बिजली विभाग को सतर्क कर दिया है। इसके बाद बरेली में भी दिवाली को देखते हुए बकायेदारों के खिलाफ कार्रवाई रोक दी गई है। अधिशासी अभियंता सत्येंद्र चौहान ने बताया कि त्योहार को ध्यान में रखते हुए तीन दिन तक किसी भी उपभोक्ता का कनेक्शन नहीं काटा जाएगा।
