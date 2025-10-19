Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

स्मार्ट मीटर का करंट: दिवाली से पहले 2 हजार की जगह 6 हजार रुपये में मिलेगा कनेक्शन

दिवाली की तैयारियों के बीच बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं की जेब पर करंट मार दिया है। शहर में नए बिजली कनेक्शन पर स्मार्ट मीटर अनिवार्य कर दिया गया है, जिसके चलते अब एक किलोवाट कनेक्शन के लिए 2000 रुपये नहीं बल्कि 6016 रुपये तक खर्च करने होंगे।

2 min read

बरेली

image

Avanish Pandey

Oct 19, 2025

बरेली। दिवाली की तैयारियों के बीच बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं की जेब पर करंट मार दिया है। शहर में नए बिजली कनेक्शन पर स्मार्ट मीटर अनिवार्य कर दिया गया है, जिसके चलते अब एक किलोवाट कनेक्शन के लिए 2000 रुपये नहीं बल्कि 6016 रुपये तक खर्च करने होंगे। पहले शहरी क्षेत्र में 1 किलोवाट कनेक्शन पर करीब 2000 रुपये, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में 1100 रुपये का शुल्क लगता था। शासन से जारी नए आदेश के बाद नई दरें तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई हैं।

ऑनलाइन आवेदन करने वाले उपभोक्ताओं को तब झटका लगा, जब जेई निरीक्षण रिपोर्ट के बाद फीस जमा करने के लिए कहा गया। भुगतान पेज पर ही उन्हें पता चला कि दरों में वृद्धि कर दी गई है। अधिशासी अभियंता ने बताया कि स्मार्ट मीटर लगाना अब अनिवार्य है और दरों में बढ़ोतरी शासन स्तर से की गई है। शहर में नई दरें लागू कर दी गई हैं।

धनतेरस पर बिजली गुल, बाजारों में अंधेरा और परेशानी

धनतेरस खरीदारी के वक्त शहर के कई मुख्य बाजारों में लोकल फॉल्ट और बार-बार होने वाली ट्रिपिंग ने लोगों को खासा परेशान किया।

कुतुबखाना सबस्टेशन के आलमगिरीगंज और गली आर्य समाज क्षेत्र में सुबह 11 बजे से डेढ़ बजे तक बिजली आंख मिचौली करती रही।

सिविल लाइंस तृतीय सबस्टेशन, सदर कैंट, रामपुर गार्डन में भी सप्लाई बाधित रही।

जानकी फ्लैट लाइन पर शाम 7 से 8 बजे तक बिजली गुल रही।

सनसिटी सबस्टेशन के पास लगे ट्रांसफार्मर से तेल लीक होने पर शटडाउन लेकर सुधार कार्य किया गया।

शाहदाना, डेलापीर और जगतपुर से जुड़े इलाकों में फेस न आने और ट्रिपिंग की शिकायतें मिलती रहीं।
बाजारों में पहुंचे खरीदारों को मोबाइल टॉर्च जलाकर काम चलाना पड़ा, जबकि कई दुकानदार जनरेटर और इन्वर्टर से लाइट जलाते नजर आए।

दिवाली तक कनेक्शन काटने पर रोक, लखनऊ की कार्रवाई का असर

लखनऊ में बकाया बिल पर कनेक्शन काटने के बाद जेई के निलंबन ने पूरे बिजली विभाग को सतर्क कर दिया है। इसके बाद बरेली में भी दिवाली को देखते हुए बकायेदारों के खिलाफ कार्रवाई रोक दी गई है। अधिशासी अभियंता सत्येंद्र चौहान ने बताया कि त्योहार को ध्यान में रखते हुए तीन दिन तक किसी भी उपभोक्ता का कनेक्शन नहीं काटा जाएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

electricity supply

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

19 Oct 2025 11:36 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / स्मार्ट मीटर का करंट: दिवाली से पहले 2 हजार की जगह 6 हजार रुपये में मिलेगा कनेक्शन

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

पत्नी की पोर्न वीडियो की वायरल, विरोध पर पति ने सास बहू दोनों को पीटा, घर से निकाला

बरेली

घर में घुसकर अकेली महिला से छेड़छाड़, आरोपियों ने की अपहरण की कोशिश, फिर हुआ ये

बरेली

विकसित उत्तर प्रदेश 2047: जनता के सुझावों से तैयार होगा यूपी के विकास का रोडमैप

बरेली

इन्वेस्टर्स का ‘धनतेरस धमाका’, रामगंगा नगर और ग्रेटर बरेली प्रोजेक्ट ने बीडीए को दिलाए 150 करोड़, हुआ मालामाल

बरेली

संपूर्ण समाधान दिवस में डीएम ने सुनी जनता की समस्याएं, बोले– गरीबों का हक न मारा जाए, अफसरों को दिए फीडबैक लेने के निर्देश

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.