स्मार्ट मीटर का करंट: दिवाली से पहले 2 हजार की जगह 6 हजार रुपये में मिलेगा कनेक्शन

बरेली। दिवाली की तैयारियों के बीच बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं की जेब पर करंट मार दिया है। शहर में नए बिजली कनेक्शन पर स्मार्ट मीटर अनिवार्य कर दिया गया है, जिसके चलते अब एक किलोवाट कनेक्शन के लिए 2000 रुपये नहीं बल्कि 6016 रुपये तक खर्च करने होंगे। पहले शहरी क्षेत्र में 1 किलोवाट कनेक्शन पर करीब 2000 रुपये, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में 1100 रुपये का शुल्क लगता था। शासन से जारी नए आदेश के बाद नई दरें तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई हैं।