288 करोड़ के टेंडर में सोबती इंफ्राटेक ने किया फर्जीवाड़ा, सीतापुर PWD में लगाए बरेली CM ग्रिड के जाली दस्तावेज, होगी एफआईआर

सोबती इंफ्राटेक ने सीतापुर PWD की सड़क परियोजना के लिए अपने अनुभव में बरेली की CM ग्रिड योजना (फेज-1) का कार्य दिखाया, जबकि यह काम कंपनी को कभी दिया ही नहीं गया था। शिकायत मिलने पर जब दस्तावेजों की परतें खुलीं, तो अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए। धोखाधड़ी और जालसाजी को लेकर सोई बिल्डर पहले से ही आपराधिक मुकदमों के घेरे में है। उन पर पहले से भी कई मुकदमे दर्ज हैं सीलिंग की जमीन को अपने नौकरों के नाम कर हड़पने और मुखौटा कंपनियों के मामले में भी उन पर जांच चल रही है। इस मामले में चरण सिंह सोबती से बात करने की कोशिश की गई । कॉल रिसीव करने के बाद नाम सुनते ही उन्होंने कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया और कोई जवाब नहीं दिया।