23 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

एसओजी पर हमला, सिपाही का सिर फोड़ा, चोरी की बैटरियों की घेराबंदी पर बवाल, पिस्टल छीनने की कोशिश

बरेली। चोरी की बैटरियां ले जा रहे वाहन को पकड़ना एसओजी टीम को भारी पड़ गया। बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र के पदारथपुर के पास गुरुवार रात चोरों और उनके साथियों ने पुलिस टीम पर अचानक हमला बोल दिया। लोहे की रॉड से वार कर एसओजी के सिपाही मधुर का सिर फोड़ दिया। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने घेराबंदी कर छह आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई जा रही है।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Jan 23, 2026

बरेली। चोरी की बैटरियां ले जा रहे वाहन को पकड़ना एसओजी टीम को भारी पड़ गया। बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र के पदारथपुर के पास गुरुवार रात चोरों और उनके साथियों ने पुलिस टीम पर अचानक हमला बोल दिया। लोहे की रॉड से वार कर एसओजी के सिपाही मधुर का सिर फोड़ दिया। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने घेराबंदी कर छह आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई जा रही है।
बताया गया कि कुछ दिन पहले बिथरी चैनपुर क्षेत्र में एक साइट पर खड़े पांच डंपरों से महंगी बैटरियां चोरी कर ली गई थीं। इसी मामले के खुलासे में पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही थीं। गुरुवार रात सूचना मिली कि चोरी की बैटरियां एक वाहन में लादी जा रही हैं। इस पर एसओजी-2 प्रभारी देवेंद्र सिंह धामा टीम के साथ मौके पर पहुंचे और पदारथपुर के पास वाहन की घेराबंदी कर ली।

वाहन से उतरकर भागे आरोपी, पीछा करने पर हमला

घेराबंदी होते ही वाहन में सवार दोनों आरोपी उतरकर भागने लगे। एक आरोपी नाले की ओर भागा, जिसे सिपाही मधुर ने दौड़ाकर पकड़ लिया। इसी दौरान सड़क पर वाहन खड़ा होने से जाम लग गया। जाम में फंसे एक डंपर चालक ने पुलिस से अभद्रता शुरू कर दी और पास ही मंदिर पर बैठे अपने साथियों को आवाज दे दी।

मंदिर पर बैठे दबंगों ने पुलिस टीम पर बोल दिया हमला

डंपर चालक के इशारे पर मंदिर पर बैठे दबंग मौके पर आ गए और पुलिस टीम पर धावा बोल दिया। आरोपियों ने सिपाही से पिस्टल छीनने की कोशिश की और लोहे की रॉड से सिर पर वार कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। अचानक हुए हमले से मौके पर अफरा-तफरी मच गई। एसओजी टीम ने तत्काल उच्च अधिकारियों को सूचना दी।
सूचना मिलते ही बिथरी चैनपुर इंस्पेक्टर चंद्र प्रकाश शुक्ला और आसपास की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई। देर रात तक चली दबिश के बाद पुलिस ने छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उनसे पूछताछ की जा रही है और अन्य साथियों की तलाश जारी है।

एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि पुलिस टीम पर हमले का मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि चोरी की बैटरियों के पूरे नेटवर्क को उजागर करने के लिए जांच तेज कर दी गई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

23 Jan 2026 12:02 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / एसओजी पर हमला, सिपाही का सिर फोड़ा, चोरी की बैटरियों की घेराबंदी पर बवाल, पिस्टल छीनने की कोशिश

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

यूपी की मीट फैक्ट्रियों में करोड़ों का जीएसटी खेल बेनकाब, 26 घंटे की छापेमारी, मारिया फ्रोजन–रहबर फूड्स ने जमा किए ₹1 करोड़

बरेली

चालान का खेल खत्म, कोर्ट चले जाओ वाला फार्मूला फेल, गलती पर ड्राइविंग लाइसेंस होगा सस्पेंड, करना होगा ये

बरेली

नए चालान नियम लागू: ‘कोर्ट चले जाओ’ वाला फॉर्मूला फेल, बार-बार उल्लंघन पर हाथ से जाएगा लाइसेंस

बरेली

संपत्ति टैक्स बकाया पर नगर निगम का मेगा एक्शन, चार जोनों में 39 भवनों पर जड़ा ताला, जुर्माना भी वसूला

बरेली

सायरन, सन्नाटा और अंधेरा… बरेली में ब्लैकआउट मॉकड्रिल से हिला सिस्टम, कल 10 मिनट अंधेरे में रहेगा शहर

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.