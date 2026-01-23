एसओजी पर हमला, सिपाही का सिर फोड़ा, चोरी की बैटरियों की घेराबंदी पर बवाल, पिस्टल छीनने की कोशिश

बरेली। चोरी की बैटरियां ले जा रहे वाहन को पकड़ना एसओजी टीम को भारी पड़ गया। बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र के पदारथपुर के पास गुरुवार रात चोरों और उनके साथियों ने पुलिस टीम पर अचानक हमला बोल दिया। लोहे की रॉड से वार कर एसओजी के सिपाही मधुर का सिर फोड़ दिया। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने घेराबंदी कर छह आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई जा रही है।

बताया गया कि कुछ दिन पहले बिथरी चैनपुर क्षेत्र में एक साइट पर खड़े पांच डंपरों से महंगी बैटरियां चोरी कर ली गई थीं। इसी मामले के खुलासे में पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही थीं। गुरुवार रात सूचना मिली कि चोरी की बैटरियां एक वाहन में लादी जा रही हैं। इस पर एसओजी-2 प्रभारी देवेंद्र सिंह धामा टीम के साथ मौके पर पहुंचे और पदारथपुर के पास वाहन की घेराबंदी कर ली।