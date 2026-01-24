24 जनवरी 2026,

बरेली

एसओजी टीम पर हमला, सिपाही का फोड़ दिया था सिर, 28 पर मुकदमा, दूसरे दिन दबोचे गए बैटरी चोर

बिथरी चैनपुर क्षेत्र में डंपरों से चोरी हुई महंगी बैटरियों के मामले में एसओजी पर हुए हमले के बाद पुलिस ने बड़ा पलटवार किया है। हमले के आरोपी बैटरी चोरों को एसओजी और बिथरी चैनपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने दबोच लिया है।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Jan 24, 2026

बरेली। बिथरी चैनपुर क्षेत्र में डंपरों से चोरी हुई महंगी बैटरियों के मामले में एसओजी पर हुए हमले के बाद पुलिस ने बड़ा पलटवार किया है। हमले के आरोपी बैटरी चोरों को एसओजी और बिथरी चैनपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने दबोच लिया है। पुलिस ने 45 चोरी की बैटरियों के साथ तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो बैटरियां लेकर जिले से बाहर फरार होने की कोशिश कर रहे थे।

कुछ दिन पहले बिथरी चैनपुर इलाके में एक निर्माण साइट पर खड़े पांच डंपरों से महंगी बैटरियां चोरी कर ली गई थीं। घटना सामने आने के बाद पुलिस ने इसे चुनौती के तौर पर लिया और एसओजी को मोर्चे पर उतार दिया। जांच के दौरान पता चला कि आरोपी संगठित तरीके से बैटरियों की चोरी कर उन्हें बाहर बेचने का काम कर रहे थे।

भागने की फिराक में थे आरोपी, पुलिस ने की घेराबंदी

शुक्रवार को पुलिस को पुख्ता सूचना मिली कि चोरी की बैटरियां एक वाहन में लादकर बाहर ले जाई जा रही हैं। इस पर एसओजी और स्थानीय पुलिस ने मेहतरपुर करोड़ से बेनीपुर नहर जाने वाले रास्ते पर घेराबंदी कर बुलेरो वाहन को रोक लिया। पुलिस को देखते ही आरोपियों के हाथ-पांव फूल गए और भागने की कोशिश की, लेकिन टीम ने तीनों को मौके पर ही दबोच लिया।

45 चोरी की बैटरियां बरामद

वाहन की तलाशी के दौरान बुलेरो से 45 छोटी-बड़ी चोरी की बैटरियां बरामद की गईं। बैटरियां अलग-अलग नामी कंपनियों की थीं। पुलिस के मुताबिक आरोपी इन्हें दूसरे जिलों में बेचने ले जा रहे थे, जहां पहले से इनके खरीदार तय थे।

भीड़ के सहारे बच निकले थे, अब नहीं बच सके

पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया कि एक दिन पहले फरीदापुर इनायत खां क्षेत्र में एसओजी टीम ने उन्हें पकड़ लिया था। उसी दौरान सड़क पर जाम लगा और अचानक भीड़ जमा हो गई। इसी अफरा-तफरी में दबंगों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया था, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। हमले की आड़ में आरोपी वाहन समेत फरार हो गए थे।

हमले के बाद पुलिस का पलटवार

पुलिस टीम पर हमले को गंभीरता से लेते हुए एसओजी ने पूरी ताकत झोंक दी। लगातार दबिश, मुखबिर तंत्र और तकनीकी निगरानी के बाद आखिरकार बैटरी चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अब इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुट गई है और चोरी की बैटरियों के नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त करने की तैयारी में है।

