एसओजी टीम पर हमला, सिपाही का फोड़ दिया था सिर, 28 पर मुकदमा, दूसरे दिन दबोचे गए बैटरी चोर

बरेली। बिथरी चैनपुर क्षेत्र में डंपरों से चोरी हुई महंगी बैटरियों के मामले में एसओजी पर हुए हमले के बाद पुलिस ने बड़ा पलटवार किया है। हमले के आरोपी बैटरी चोरों को एसओजी और बिथरी चैनपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने दबोच लिया है। पुलिस ने 45 चोरी की बैटरियों के साथ तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो बैटरियां लेकर जिले से बाहर फरार होने की कोशिश कर रहे थे।