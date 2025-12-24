जरायम के गुर्गों पर बरपा एसएसपी का कानूनी कहर, चार गैंग ध्वस्त, 21 गैंगस्टर शिकंजे में

बारादरी इलाके में निशांत सोनकर उर्फ बिहारी के गिरोह पर पुलिस ने सबसे तगड़ा वार किया है। इस गिरोह में शामिल वंदन, अभय, राजा उर्फ कपिल, समीर, शेखर, नैतिक सोनकर और अनस उर्फ मुलायम इनके नाम से ही इलाके में दहशत फैल जाती थी। अब यही नाम पुलिस की सबसे खतरनाक सूची में दर्ज हो चुके हैं। सुभाषनगर में भी पुलिस ने विक्की दिवाकर के गिरोह को गैंगस्टर घोषित कर दिया है। विकास उर्फ विक्कू, रोहित और गंगाधर जो राह चलते लोगों के लिए आतंक का दूसरा नाम थे अब कानून की गिरफ्त में हैं। अब इनके लिए हर गली, हर चौराहा और हर कदम खतरे की घंटी बन चुका है।