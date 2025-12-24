24 दिसंबर 2025,

बरेली

जरायम के गुर्गों पर बरपा एसएसपी का कानूनी कहर, चार गैंग ध्वस्त, 21 गैंगस्टर शिकंजे में

साल खत्म होने से पहले बरेली पुलिस ने अपराध की दुनिया में ऐसा भूकंप ला दिया है, जिससे बदमाशों के अड्डों में हड़कंप मच गया है। हत्या, लूट, छिनैती, मारपीट और नशे के धंधे से शहर को दहला रहे चार खतरनाक गिरोहों के 21 शातिर अपराधियों को एक साथ गैंगस्टर एक्ट के तहत दबोचकर पुलिस ने साफ संदेश दे दिया है अब बरेली में अपराध नहीं, सिर्फ कानून चलेगा।

बरेली

image

Avanish Pandey

Dec 24, 2025

बरेली। साल खत्म होने से पहले बरेली पुलिस ने अपराध की दुनिया में ऐसा भूकंप ला दिया है, जिससे बदमाशों के अड्डों में हड़कंप मच गया है। हत्या, लूट, छिनैती, मारपीट और नशे के धंधे से शहर को दहला रहे चार खतरनाक गिरोहों के 21 शातिर अपराधियों को एक साथ गैंगस्टर एक्ट के तहत दबोचकर पुलिस ने साफ संदेश दे दिया है अब बरेली में अपराध नहीं, सिर्फ कानून चलेगा।

एसएसपी अनुराग आर्य के नेतृत्व में चली इस सर्जिकल स्ट्राइक में जैसे-जैसे पुलिस ने फाइलें पलटीं, वैसे-वैसे बदमाशों के काले कारनामे बेनकाब होते चले गए। कहीं युवाओं की नसों में नशे का जहर घोला जा रहा था, तो कहीं सरेआम लूट-छिनैती से खौफ का साम्राज्य खड़ा किया गया था। अब पुलिस ने इन सभी पर कानून का ऐसा शिकंजा कसा है, जिससे बच निकलना नामुमकिन होगा।

नशे के सौदागरों पर कहर! पुलिस का हथौड़ा गिरते ही धंधा चौपट

इज्जतनगर और फतेहगंज पश्चिमी क्षेत्र में नशे की फैक्ट्री चला रहे अकरम गिरोह पर पुलिस ने सीधा प्रहार कर दिया। अकरम के साथ-साथ आसिफ, हारून, जावेद, राशिद, अफजाल और उस्मान ये वो नाम हैं, जो लंबे समय से पुलिस रिकॉर्ड में लाल स्याही से दर्ज थे। अब ये सभी गैंगस्टर एक्ट के शिकंजे में फंस चुके हैं और इनका पूरा नेटवर्क ध्वस्त होने की कगार पर है। वहीं भमौरा थाना क्षेत्र में वीरेन्द्र पुत्र पूरनलाल का गिरोह, जो ग्रामीण इलाकों में चुपचाप नशे की सप्लाई कर रहा था, अब पुलिस की पकड़ में आ चुका है। नशे का ये खेल अब ज्यादा दिन नहीं चलने वाला।

खून, लूट और दहशत फैलाने वालों की उलटी गिनती शुरू

बारादरी इलाके में निशांत सोनकर उर्फ बिहारी के गिरोह पर पुलिस ने सबसे तगड़ा वार किया है। इस गिरोह में शामिल वंदन, अभय, राजा उर्फ कपिल, समीर, शेखर, नैतिक सोनकर और अनस उर्फ मुलायम इनके नाम से ही इलाके में दहशत फैल जाती थी। अब यही नाम पुलिस की सबसे खतरनाक सूची में दर्ज हो चुके हैं। सुभाषनगर में भी पुलिस ने विक्की दिवाकर के गिरोह को गैंगस्टर घोषित कर दिया है। विकास उर्फ विक्कू, रोहित और गंगाधर जो राह चलते लोगों के लिए आतंक का दूसरा नाम थे अब कानून की गिरफ्त में हैं। अब इनके लिए हर गली, हर चौराहा और हर कदम खतरे की घंटी बन चुका है।

एसएसपी का सख्त संदेश, अपराधी या तो सुधरें, या जेल जाएं

एसएसपी अनुराग आर्य ने साफ कहा है कि अपराध के खिलाफ यह अभियान लगातार जारी रहेगा। बरेली में अब गैंग, गन और नशे की कोई जगह नहीं है। जो अपराध करेगा, उसकी संपत्ति, नेटवर्क और आज़ादी सब कुछ छीना जाएगा।

