सीएम योगी के दौरे पर बरेली में कड़ा ट्रैफिक बंदोबस्त, दो दिन तक भारी वाहनों की एंट्री पूरी तरह बंद, पुराने रोडवेज से भी बसों के संचालन पर रोक

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
बरेली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बरेली दौरे के मद्देनज़र यातायात पुलिस ने शहर में सख्त डायवर्जन लागू कर दिया है। 10 दिसंबर की सुबह 7 बजे से 11 दिसंबर तक शहर की सीमाओं पर भारी वाहनों की एंट्री पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। रोडवेज बसों को भी तय वैकल्पिक मार्गों से ही चलने का आदेश दिया गया है।
परसाखेड़ा रोड नंबर-01, विल्वा पुल, लालपुर कट, विलयधाम, नवदिया झाड़ा, ट्रांसपोर्ट नगर, रामगंगा तिराहा और बुखारा मोड़—इन सभी पॉइंट्स पर भारी वाहनों के लिए कड़ी नाकेबंदी कर दी गई है। पुलिस बल की अतिरिक्त तैनाती के निर्देश दिए गए हैं ताकि कोई वाहन शहर में न घुस सके। वहीं दिल्ली और रामपुर से आने वाले भारी वाहनों और रोडवेज बसों को झुमका तिराहा से बड़े बाईपास पर डायवर्ट कर दिया जाएगा। वहां से उन्हें विल्वा, विलयधाम, नवदिया झाड़ा, फरीदपुर और फतेहगंज पूर्वी होकर दातागंज—देवचरा के रास्ते भेजा जाएगा। शहर की सीमा में पैर रखने की इजाजत भी नहीं दी जाएगी।
पीलीभीत और नैनीताल की तरफ से आने वाले भारी वाहन जो बदायूं की राह लेते हैं, उन्हें भी यही लंबा वैकल्पिक मार्ग चुनना होगा। पुलिस ने साफ कहा है मुख्यमंत्री के दौरे में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। वहीं लखनऊ से दिल्ली जाने वाले ट्रकों को फरीदपुर और इन्वर्टिस तिराहे से बड़े बाईपास पर चढ़ाया जाएगा। वहीं दिल्ली व रामपुर की तरफ से लखनऊ जाने वाला भारी ट्रैफिक फरीदपुर—फतेहगंज पूर्वी मार्ग से ही निकलेगा।
सबसे बड़ा बदलाव रोडवेज बसों में किया गया है। पुराना रोडवेज बस स्टैंड 10 से 11 दिसंबर तक पूरी तरह बंद रहेगा। बदायूं और लखनऊ से आने वाली बसें केवल इन्वर्टिस तिराहे से सैटेलाइट तक पहुंचेंगी। दिल्ली, रामपुर, पीलीभीत और नैनीताल की ओर से आने-जाने वाली बसों को भी विल्वा—विलयधाम होते हुए सैटेलाइट बस स्टैंड ही जाना होगा।
एसपी ट्रैफिक मो. अकमल खान ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि शहर के मुख्य मार्गों पर वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान किसी भी तरह का अनावश्यक मूवमेंट रोक दिया जाएगा। उन्होंने कहा वैकल्पिक मार्ग अपनाएं, नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कार्यक्रम के दौरान किसी भी हाल में शहर की यातायात व्यवस्था बिगड़ने नहीं दी जाएगी। सीएम योगी के दौरे के चलते पुलिस की पूरी मशीनरी अलर्ट पर है, और अगले दो दिनों तक बरेली में यातायात व्यवस्था लोहे की कठोर पकड़ में रहेगी।
