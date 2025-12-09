सीएम योगी के दौरे पर बरेली में कड़ा ट्रैफिक बंदोबस्त, दो दिन तक भारी वाहनों की एंट्री पूरी तरह बंद, पुराने रोडवेज से भी बसों के संचालन पर रोक

परसाखेड़ा रोड नंबर-01, विल्वा पुल, लालपुर कट, विलयधाम, नवदिया झाड़ा, ट्रांसपोर्ट नगर, रामगंगा तिराहा और बुखारा मोड़—इन सभी पॉइंट्स पर भारी वाहनों के लिए कड़ी नाकेबंदी कर दी गई है। पुलिस बल की अतिरिक्त तैनाती के निर्देश दिए गए हैं ताकि कोई वाहन शहर में न घुस सके। वहीं दिल्ली और रामपुर से आने वाले भारी वाहनों और रोडवेज बसों को झुमका तिराहा से बड़े बाईपास पर डायवर्ट कर दिया जाएगा। वहां से उन्हें विल्वा, विलयधाम, नवदिया झाड़ा, फरीदपुर और फतेहगंज पूर्वी होकर दातागंज—देवचरा के रास्ते भेजा जाएगा। शहर की सीमा में पैर रखने की इजाजत भी नहीं दी जाएगी।