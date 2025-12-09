9 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

सीएम योगी के दौरे पर बरेली में कड़ा ट्रैफिक बंदोबस्त, दो दिन तक भारी वाहनों की एंट्री पूरी तरह बंद, पुराने रोडवेज से भी बसों के संचालन पर रोक

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बरेली दौरे के मद्देनज़र यातायात पुलिस ने शहर में सख्त डायवर्जन लागू कर दिया है। 10 दिसंबर की सुबह 7 बजे से 11 दिसंबर तक शहर की सीमाओं पर भारी वाहनों की एंट्री पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। रोडवेज बसों को भी तय वैकल्पिक मार्गों से ही चलने का आदेश दिया गया है।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Dec 09, 2025

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

बरेली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बरेली दौरे के मद्देनज़र यातायात पुलिस ने शहर में सख्त डायवर्जन लागू कर दिया है। 10 दिसंबर की सुबह 7 बजे से 11 दिसंबर तक शहर की सीमाओं पर भारी वाहनों की एंट्री पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। रोडवेज बसों को भी तय वैकल्पिक मार्गों से ही चलने का आदेश दिया गया है।

शहर की तरफ भारी वाहन नो एंट्री, बॉर्डर पर तगड़ी नाकेबंदी

परसाखेड़ा रोड नंबर-01, विल्वा पुल, लालपुर कट, विलयधाम, नवदिया झाड़ा, ट्रांसपोर्ट नगर, रामगंगा तिराहा और बुखारा मोड़—इन सभी पॉइंट्स पर भारी वाहनों के लिए कड़ी नाकेबंदी कर दी गई है। पुलिस बल की अतिरिक्त तैनाती के निर्देश दिए गए हैं ताकि कोई वाहन शहर में न घुस सके। वहीं दिल्ली और रामपुर से आने वाले भारी वाहनों और रोडवेज बसों को झुमका तिराहा से बड़े बाईपास पर डायवर्ट कर दिया जाएगा। वहां से उन्हें विल्वा, विलयधाम, नवदिया झाड़ा, फरीदपुर और फतेहगंज पूर्वी होकर दातागंज—देवचरा के रास्ते भेजा जाएगा। शहर की सीमा में पैर रखने की इजाजत भी नहीं दी जाएगी।

पीलीभीत, नैनीताल रोड का रूट भी बदला, सीधे शहर में आने पर रोक

पीलीभीत और नैनीताल की तरफ से आने वाले भारी वाहन जो बदायूं की राह लेते हैं, उन्हें भी यही लंबा वैकल्पिक मार्ग चुनना होगा। पुलिस ने साफ कहा है मुख्यमंत्री के दौरे में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। वहीं लखनऊ से दिल्ली जाने वाले ट्रकों को फरीदपुर और इन्वर्टिस तिराहे से बड़े बाईपास पर चढ़ाया जाएगा। वहीं दिल्ली व रामपुर की तरफ से लखनऊ जाने वाला भारी ट्रैफिक फरीदपुर—फतेहगंज पूर्वी मार्ग से ही निकलेगा।

पुराना रोडवेज बस स्टैंड पूरी तरह बंद, बसें सिर्फ सैटेलाइट से चलेंगी

सबसे बड़ा बदलाव रोडवेज बसों में किया गया है। पुराना रोडवेज बस स्टैंड 10 से 11 दिसंबर तक पूरी तरह बंद रहेगा। बदायूं और लखनऊ से आने वाली बसें केवल इन्वर्टिस तिराहे से सैटेलाइट तक पहुंचेंगी। दिल्ली, रामपुर, पीलीभीत और नैनीताल की ओर से आने-जाने वाली बसों को भी विल्वा—विलयधाम होते हुए सैटेलाइट बस स्टैंड ही जाना होगा।

शहरवासियों से सख्त अपील, वैकल्पिक मार्ग ही अपनाएं, नहीं तो जाम में फंसेंगे

एसपी ट्रैफिक मो. अकमल खान ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि शहर के मुख्य मार्गों पर वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान किसी भी तरह का अनावश्यक मूवमेंट रोक दिया जाएगा। उन्होंने कहा वैकल्पिक मार्ग अपनाएं, नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कार्यक्रम के दौरान किसी भी हाल में शहर की यातायात व्यवस्था बिगड़ने नहीं दी जाएगी। सीएम योगी के दौरे के चलते पुलिस की पूरी मशीनरी अलर्ट पर है, और अगले दो दिनों तक बरेली में यातायात व्यवस्था लोहे की कठोर पकड़ में रहेगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

09 Dec 2025 12:46 pm

Published on:

09 Dec 2025 12:45 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / सीएम योगी के दौरे पर बरेली में कड़ा ट्रैफिक बंदोबस्त, दो दिन तक भारी वाहनों की एंट्री पूरी तरह बंद, पुराने रोडवेज से भी बसों के संचालन पर रोक

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

राजश्री मेडिकल कॉलेज में फर्जी एडमिशन कर डेढ़ करोड़ वसूले, छात्रों का हंगामा और प्रदर्शन

बरेली

पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष लिखवा रहा फर्जी मुकदमे, लोधी समाज की महिलाओं और युवकों ने लखनऊ में की सड़कें जाम, प्रदर्शन और नारेबाजी

बरेली

डीएम की मॉनिटरिंग का असर: जनसुनवाई में बरेली की धमाकेदार एंट्री, नवंबर में प्रदेश में चौथी रैंक

बरेली

गूगल की खोज ने डुबो दिए लाखों! ठेकेदार ने अल्ट्राटेक कंपनी समझकर कर दी सीमेंट की बोरियों की पेमेंट, फिर हुआ ये…

बरेली

इंस्टाग्राम पर ‘ज्योतिष’ की मीठी बातें… बोला- हो जाएगी प्रेमी से शादी, करनी होगी पूजा, फिर ऐसे उड़ा लिए 4.51 लाख रुपये

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.