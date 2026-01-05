चाय की दुकान पर अचानक टूटी सांसों की डोर… हार्ट अटैक से गिरे दरोगा, सीपीआर देते रहे सिपाही, नहीं बची जान

दरोगा कुंवरपाल सिंह बुलंदशहर के रामघाट के मूल निवासी थे। वर्तमान में उनका परिवार चंदौसी में रह रहा है। वह उझानी कोतवाली में तैनात थे। उल्लेखनीय है कि कोतवाली क्षेत्र में रविवार को एक किशोरी ने आत्महत्या कर ली थी, उसी मामले में पोस्टमॉर्टम की कार्रवाई के लिए वह शहर आए थे। ड्यूटी निभाते हुए एक अनुभवी दरोगा की इस तरह अचानक मौत ने सभी को स्तब्ध कर दिया है। कुछ पलों में हंसता-बोलता इंसान यूं जिंदगी की जंग हार जाएगा, किसी ने सोचा भी नहीं था।