बरेली जिला जेल में बंदी की संदिग्ध मौत, बैरक में फंदे से लटका मिला शव, परिजनों ने लगाए ये आरोप

बरेली। जिला जेल (सेंट्रल जेल-टू) में शनिवार सुबह एक बंदी का शव बैरक में फंदे से लटका मिला। मौत की खबर से जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन-फानन में पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच-पड़ताल के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।
मृतक की पहचान 30 वर्षीय अंकित पुत्र अशोक निवासी गंगोल, थाना परतापुर, मेरठ के रूप में हुई है। अंकित छेड़खानी के एक मामले में जिला जेल में बंद था। शनिवार को बैरक के भीतर उसका शव फंदे पर लटका मिला।
घटना की सूचना मिलते ही अंकित के परिजन बरेली पहुंचे। उसके चाचा जगस्वरूप, जो बसपा के मंडल अध्यक्ष हैं, ने आरोप लगाया कि अंकित पर छेड़खानी का झूठा केस दर्ज किया गया था। इसी से वह बेहद आहत था और उसने यह कदम उठाया।
बंदी की मौत को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं जेल परिसर में गूंजती रहीं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मौत के असली कारण का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट से होगा। फिलहाल मामला आत्महत्या का माना जा रहा है, लेकिन पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है।