बरेली जिला जेल में बंदी की संदिग्ध मौत, बैरक में फंदे से लटका मिला शव, परिजनों ने लगाए ये आरोप

बरेली। जिला जेल (सेंट्रल जेल-टू) में शनिवार सुबह एक बंदी का शव बैरक में फंदे से लटका मिला। मौत की खबर से जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन-फानन में पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच-पड़ताल के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।