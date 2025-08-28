150 गांवों में चलेगा स्वच्छता मिशन, डीएम बोले– कागजों में नहीं, जमीन पर दिखनी चाहिए स्वच्छता योजना

डीएम ने निर्देश दिया कि कोऑर्डिनेटर्स ज्यादा से ज्यादा समय फील्ड में बिताएंगे। गांवों में जाकर न सिर्फ रिपोर्ट बनाएं बल्कि लोगों को समझाएं भी कि स्वच्छता और साफ पानी उनके स्वास्थ्य और जीवन के लिए कितने जरूरी हैं। बैठक में सीडीओ देवयानी, डीसी मनरेगा हसीब अंसारी, जिला विकास अधिकारी दिनेश कुमार यादव, डीआरडीए परियोजना निदेशक चंद्र प्रकाश श्रीवास्तव, पंचायत राज अधिकारी कमल किशोर, कार्यक्रम अधिकारी मनोज कुमार और बीएसए संजय सिंह समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे।