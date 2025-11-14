Patrika LogoSwitch to English

बरेली

हक की बात जिलाधिकारी के साथ… कार्यक्रम में महिलाओं ने उठाए अपने मुद्दे, डीएम ने ताइक्वांडो चैम्पियन छात्राओं को किया सम्मानित

मिशन शक्ति विशेष अभियान फेज-5.0 के तहत शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में हक की बात जिलाधिकारी के साथ कार्यक्रम आयोजित हुआ। जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने महिलाओं की समस्याएं सुनीं और उनके तुरंत समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया।

बरेली

Avanish Pandey

Nov 14, 2025

बरेली। मिशन शक्ति विशेष अभियान फेज-5.0 के तहत शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में हक की बात जिलाधिकारी के साथ कार्यक्रम आयोजित हुआ। जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने महिलाओं की समस्याएं सुनीं और उनके तुरंत समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया।

कार्यक्रम में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, सुभाष नगर की छात्राएं शिखा गंगवार, वंशिका और नेहा भी मौजूद रहीं। इन तीनों ने पंजाब में आयोजित राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता था। जिलाधिकारी ने उन्हें मेडल पहनाकर सम्मानित किया और उनके संघर्ष व उपलब्धि की सराहना की। जिलाधिकारी ने उपस्थित लोगों से संवाद करते हुए कहा कि शासन द्वारा चलाई जा रही सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे पात्र लोगों तक पहुँचना चाहिए। जनपद स्तर पर इन योजनाओं के कुशल क्रियान्वयन के लिए जिला प्रशासन हमेशा तत्पर है।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (कोविड/सामान्य) और मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लाभार्थियों के साथ बातचीत की गई। जिला प्रोबेशन अधिकारी ने महिलाओं के लिए संचालित योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व) संतोष कुमार सिंह, जिला प्रोबेशन अधिकारी मोनिका राणा, महिला थाना प्रभारी परमेश्वरी, मिशन कोऑर्डिनेटर रिंकी सैनी, केंद्र प्रबंधक चंचल गंगवार सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

बाल दिवस के अवसर पर जिला प्रोबेशन अधिकारी मोनिका राणा ने राजकीय दत्तक ग्रहण इकाई में रहने वाले अनाथ बच्चों के साथ केक काटकर कार्यक्रम मनाया और बच्चों को मिष्ठान तथा जलपान का वितरण किया। जिला प्रशासन का कहना है कि ऐसे संवाद कार्यक्रम महिलाओं और बच्चों की भलाई के प्रति प्रशासन की प्रतिबद्धता को मजबूत करते हैं और कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में मददगार साबित होंगे।

Published on:

14 Nov 2025 08:40 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / हक की बात जिलाधिकारी के साथ… कार्यक्रम में महिलाओं ने उठाए अपने मुद्दे, डीएम ने ताइक्वांडो चैम्पियन छात्राओं को किया सम्मानित

बरेली

उत्तर प्रदेश

