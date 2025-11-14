हक की बात जिलाधिकारी के साथ… कार्यक्रम में महिलाओं ने उठाए अपने मुद्दे, डीएम ने ताइक्वांडो चैम्पियन छात्राओं को किया सम्मानित

कार्यक्रम में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, सुभाष नगर की छात्राएं शिखा गंगवार, वंशिका और नेहा भी मौजूद रहीं। इन तीनों ने पंजाब में आयोजित राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता था। जिलाधिकारी ने उन्हें मेडल पहनाकर सम्मानित किया और उनके संघर्ष व उपलब्धि की सराहना की। जिलाधिकारी ने उपस्थित लोगों से संवाद करते हुए कहा कि शासन द्वारा चलाई जा रही सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे पात्र लोगों तक पहुँचना चाहिए। जनपद स्तर पर इन योजनाओं के कुशल क्रियान्वयन के लिए जिला प्रशासन हमेशा तत्पर है।