प्रशासन और निलंबित सिटी मजिस्ट्रेट के बीच दूसरे दिन भी वार्ता हुई फेल, पुलिस ने डाला एडीएम कंपाउंड में डेरा

अलंकार अग्निहोत्री का आरोप है कि इस्तीफा देने के बाद उन्हें बातचीत के बहाने डीएम आवास बुलाया गया, जहां उन्हें बंधक बना लिया गया। उनका दावा है कि लखनऊ से डीएम अविनाश सिंह के पास किसी का फोन आया था, जिसमें उनके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया और उन्हें रोककर रखने के निर्देश दिए गए। बंधक बनाने के आरोपों पर जिलाधिकारी ने सिरे से इनकार किया है। प्रशासन का कहना है कि बातचीत पूरी तरह स्वैच्छिक थी और किसी तरह का दबाव नहीं बनाया गया।