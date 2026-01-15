सलाम न करने पर तौफीक प्रधान के बेटे ने युवक पर किया था हमला, पुलिस ने दबोचकर भेजा जेल

पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ कि आफताब इलाके में पहले से ही दबंग प्रवृत्ति का है। उसने अपने मोहल्ले के युवकों की एक टोली बना रखी थी और खुद को इलाके का सरदार समझता था। छोटी-छोटी बातों पर लोगों से उलझना और रौब झाड़ना उसकी आदत बन चुकी थी। घटना में आफताब का साथ देने वाले दो अन्य आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनकी भूमिका सहायक पाए जाने पर कोर्ट के आदेश से उन्हें भारी मुचलके पर पाबंद किया गया है। पुलिस ने साफ संदेश दिया है कि कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इलाके में दबंगई, धमकी और हिंसा फैलाने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।