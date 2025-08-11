शिक्षक एमएलसी चुनाव: मतदेय स्थलों पर होगी कड़ी निगरानी, 23 केंद्रों की लिस्ट जारी, डीएम ने बैठक में दिए सख्त आदेश

बरेली। आगामी बरेली-मुरादाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। सोमवार को जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में जिले के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर साफ किया कि इस बार मतदान केंद्रों की दूरी और सुविधाओं पर कोई समझौता नहीं होगा।
बैठक में जिलाधिकारी ने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देश हैं कि मतदेय स्थलों का चयन पुनरीक्षण प्रक्रिया से पहले ही तय कर लिया जाए। नियम के मुताबिक किसी भी मतदाता को मतदान केंद्र तक पहुंचने के लिए अधिकतम 16 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय नहीं करनी होगी। कोशिश होगी कि यह दूरी न्यूनतम रहे और हर केंद्र पर पीने के पानी, शौचालय और बैठने की व्यवस्था जैसी सभी बुनियादी सुविधाएं मौजूद हों।
जिले में फिलहाल शिक्षक निर्वाचन के लिए 23 मतदेय स्थल तय हैं। राजनीतिक दलों को इनकी सूची थमाते हुए डीएम ने कहा कि अगर किसी केंद्र के स्थान में बदलाव की जरूरत हो, तो तत्काल प्रस्ताव भेजें। इन सुझावों पर मतदेय स्थलों के पुनर्गठन के समय विचार किया जाएगा।
जिलाधिकारी ने सभी एसडीएम को आदेश दिए कि वे अपने-अपने इलाकों के केंद्रों का मौके पर जाकर निरीक्षण करें और देखें कि सुविधाएं पूरी हैं या नहीं। अगर किसी केंद्र पर कमी है या बदलाव जरूरी है, तो रिपोर्ट तुरंत चुनाव कार्यालय को भेजें ताकि समय रहते सुधार किया जा सके। बैठक में अपर जिलाधिकारी संतोष कुमार सिंह, सभी एसडीएम और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।