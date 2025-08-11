शिक्षक एमएलसी चुनाव: मतदेय स्थलों पर होगी कड़ी निगरानी, 23 केंद्रों की लिस्ट जारी, डीएम ने बैठक में दिए सख्त आदेश

बैठक में जिलाधिकारी ने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देश हैं कि मतदेय स्थलों का चयन पुनरीक्षण प्रक्रिया से पहले ही तय कर लिया जाए। नियम के मुताबिक किसी भी मतदाता को मतदान केंद्र तक पहुंचने के लिए अधिकतम 16 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय नहीं करनी होगी। कोशिश होगी कि यह दूरी न्यूनतम रहे और हर केंद्र पर पीने के पानी, शौचालय और बैठने की व्यवस्था जैसी सभी बुनियादी सुविधाएं मौजूद हों।